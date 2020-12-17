Вызовы «скорой» разделили на категории. Сколько теперь ждать помощи?

Отныне вызовы, поступающие в экстренную (скорую) медицинскую помощь, будут классифицироваться на несколько видов, в зависимости от состояния пациента. Категории предусматривают определенное количество времени, в течение которого "скорая" помощь должна приехать на вызов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 16 декабря.
В частности обращения о предоставлении экстренной медицинской помощи в зависимости от состояния пациента разделены на четыре категории:
- критичные;
- экстренные;
- неэкстренные;
- непрофильные.
Согласно содержанию проекта постановления, в обязательном порядке скорая будет приезжать только в критических и экстренных случаях.
Также диспетчер может отправить бригаду, которая не выполняет критические и экстренные вызовы, к неэкстренному больному, если другие возможности получить медицинскую помощь недоступны.
К категории критических
относятся состояния, которые непосредственно угрожают жизни и сопровождаются отсутствием дыхания, неэффективным дыханием, сильными кровотечениями и обусловленные всеми видами травм, влиянием внешних факторов (удар током, молнией, и тому подобное), интоксикацией и отравлением или острыми и хроническими заболеваниями.
В таких случаях скорая должна будет приехать в течение 10 минут. Хотя также предусмотрено, что при определенных условиях (плохая погода, пробки и т. д) скорая может опоздать. Опоздание допускается не более чем в 25% вызовов.
Экстренными вызовы
будут считать, если состояние пациента несет угрозу жизни и здоровью, может привести к резкому ухудшению состояния в случае несвоевременного оказания помощи. Такие состояния должны сопровождаться нарушением сознания, признаками кровотечения, признаками острого коронарного синдрома, расстройствами дыхания, другими экстренными признакам или быть обусловленными теми же факторами, что и в критических случаях. На экстренные вызовы скорая должна приезжать в течение 20 минут, но также может опоздать не более чем в 15% вызовов.
К неэкстренным относятся обращения относительно больного, состояние которого не является неотложным и отсрочки оказания помощи которому не окажет негативного влияния на его здоровье. Непрофильные обращения – это такие, когда больной не нуждается в оказании медицинской помощи в рамках квалификационных требований работников скорой.
По неэкстренным и непрофильным обращениям
диспетчер будет рекомендовать связаться с врачом первичного звена или самостоятельно передать информацию о вызове в соответствующее медицинское учреждение. При определенных условиях диспетчер также обязан предоставить медицинскую консультацию относительно причины обращения.