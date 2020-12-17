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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 17 » 14:48:18

Вызовы «скорой» разделили на категории. Сколько теперь ждать помощи?

Вчера, 15:12:18 1167 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вызовы «скорой» разделили на категории. Сколько теперь ждать помощи?

 Отныне вызовы, поступающие в экстренную (скорую) медицинскую помощь, будут классифицироваться на несколько видов, в зависимости от состояния пациента. Категории предусматривают определенное количество времени, в течение которого "скорая" помощь должна приехать на вызов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 16 декабря.

В частности обращения о предоставлении экстренной медицинской помощи в зависимости от состояния пациента разделены на четыре категории:
 
  • критичные;
  • экстренные;
  • неэкстренные;
  • непрофильные.

Согласно содержанию проекта постановления, в обязательном порядке скорая будет приезжать только в критических и экстренных случаях.

Также диспетчер может отправить бригаду, которая не выполняет критические и экстренные вызовы, к неэкстренному больному, если другие возможности получить медицинскую помощь недоступны.

К категории критических относятся состояния, которые непосредственно угрожают жизни и сопровождаются отсутствием дыхания, неэффективным дыханием, сильными кровотечениями и обусловленные всеми видами травм, влиянием внешних факторов (удар током, молнией, и тому подобное), интоксикацией и отравлением или острыми и хроническими заболеваниями. 

В таких случаях скорая должна будет приехать в течение 10 минут. Хотя также предусмотрено, что при определенных условиях (плохая погода, пробки и т. д) скорая может опоздать. Опоздание допускается не более чем в 25% вызовов.

Экстренными вызовы будут считать, если состояние пациента несет угрозу жизни и здоровью, может привести к резкому ухудшению состояния в случае несвоевременного оказания помощи. Такие состояния должны сопровождаться нарушением сознания, признаками кровотечения, признаками острого коронарного синдрома, расстройствами дыхания, другими экстренными признакам или быть обусловленными теми же факторами, что и в критических случаях. На экстренные вызовы скорая должна приезжать в течение 20 минут, но также может опоздать не более чем в 15% вызовов.

К неэкстренным относятся обращения относительно больного, состояние которого не является неотложным и отсрочки оказания помощи которому не окажет негативного влияния на его здоровье. Непрофильные обращения – это такие, когда больной не нуждается в оказании медицинской помощи в рамках квалификационных требований работников скорой. 

По неэкстренным и непрофильным обращениям диспетчер будет рекомендовать связаться с врачом первичного звена или самостоятельно передать информацию о вызове в соответствующее медицинское учреждение. При определенных условиях диспетчер также обязан предоставить медицинскую консультацию относительно причины обращения.
Тэги: скорая, экстренная помощь
Комментариев: 1
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 16:42:28, Вчера [Материал]
+1

Cветлая память Леониду Каденюку...
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