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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 13 » 16:47:51

В Житомире проверили, как водители пропускают авто полиции и скорой. ФОТО

Сегодня, 17:02:51 841 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире проверили, как водители пропускают авто полиции и скорой. ФОТО

 13 февраля в Житомире полицейские провели операцию "Внимание! Спецсигнал", целью которой является проверка, пропускают водители на дороге специальные транспортные средства с включенными сиренами и мигалками.

Как сообщили "Журналу Житомира" в патрульной полиции Житомирской области, к сожалению, не все придерживаются важного правила.

За несколько часов патрульные уже выписали 11 админматериалов на водителей, которые не предоставляли дорогу и не обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта.

"Такие мероприятия мы проводим для того, чтобы напомнить водителям о важности давать дорогу спецтранспорту и актуальности этой проблемы. Ведь существуют отдельные случаи, когда водители игнорируют маячки и звуковые сирены и сознательно не пропускают оперативные автомобили. Но не надо забывать, что спецтранспорт спешит на вызов, потому что кто нуждается в немедленной помощи, а потерянное время может стоить кому-то жизни", - сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Напоминаем, что за этот вид правонарушения предусмотрена административная ответственность - штраф в размере 510 гривен.





Тэги: Сирены, Житомир, скорая, водители, проверка
Комментариев: 2
Admiral8
1 Papa (Admiral8)   • 18:25:10, Сегодня
0

Хорошее дело. Правда менты сидящие в скорой и летящие за скорой выглядели смешно
PashaZT
2 Pavel (PashaZT)   • 19:17:27, Сегодня
0

Со скорой понятно, но у полиции спецсигналы установлены не законно.
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