13 февраля в Житомире полицейские провели операцию "Внимание! Спецсигнал", целью которой является проверка, пропускают водители на дороге специальные транспортные средства с включенными сиренами и мигалками.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в патрульной полиции Житомирской области, к сожалению, не все придерживаются важного правила.
За несколько часов патрульные уже выписали 11 админматериалов на водителей, которые не предоставляли дорогу и не обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта.
"Такие мероприятия мы проводим для того, чтобы напомнить водителям о важности давать дорогу спецтранспорту и актуальности этой проблемы. Ведь существуют отдельные случаи, когда водители игнорируют маячки и звуковые сирены и сознательно не пропускают оперативные автомобили. Но не надо забывать, что спецтранспорт спешит на вызов, потому что кто нуждается в немедленной помощи, а потерянное время может стоить кому-то жизни"
, - сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Напоминаем, что за этот вид правонарушения предусмотрена административная ответственность - штраф в размере 510 гривен.
В Житомире проверили, как водители пропускают авто полиции и скорой. ФОТО