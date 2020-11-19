Без паники: 20 ноября в Житомире для проверки включат тревожные сирены

20 ноября в Житомире будет проведена комплексная проверка местной автоматизированной системы централизованного оповещения. Об этом предупреждает Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета.
Завтра, с 13:00 до 14:00
, будут работать все электросирены, расположенные в разных уголках Житомира. Звук их означает предупредительный сигнал: «Внимание всем!». Тревога будет учебной.
«Существующая система централизованного оповещения позволяет доводить необходимую информацию к населению Житомирской городской объединенной территориальной громады об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций; информирование об обстановке, которая складывается, мерах, которые предпринимаются для предотвращения чрезвычайных ситуаций, преодоления их последствий», - объясняют в горсовете.
В Житомирской области установлено более 100 электросирен, которые включены в общую систему оповещения, то есть работают от центра управления и могут одновременно оповестить о беде населения как всей области, так и отдельного района или города.