Проверка системы: 18 февраля в Житомире включат тревожные сирены

18 февраля для проверки готовности системы централизованного оповещения в Житомире включат электросирены. Об этом предупреждает Житомирский горсовет.
"На территории громады будет проводиться техническая проверка работоспособности электросирен, как составной части местной автоматизированной системы централизованного оповещения населения"
, - информирует мэрия.
Сирены будут включать на 3-5 минут с 12:30 до 14:30
.
Включение электросирен означает предупредительный сигнал "Внимание всем". Жители города по этому сигналу должны включить радиоточки, другие радиотрансляционные и телевизионные приемники и прослушать информацию об опасности и порядке действий.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета призывает всех житомирян ответственно относиться к сигналам оповещения.