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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 17 » 10:31:33

Проверка системы: 18 февраля в Житомире включат тревожные сирены

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Проверка системы: 18 февраля в Житомире включат тревожные сирены

 18 февраля для проверки готовности системы централизованного оповещения в Житомире включат электросирены. Об этом предупреждает Житомирский горсовет.

"На территории громады будет проводиться техническая проверка работоспособности электросирен, как составной части местной автоматизированной системы централизованного оповещения населения", - информирует мэрия.

Сирены будут включать на 3-5 минут с 12:30 до 14:30.

Включение электросирен означает предупредительный сигнал "Внимание всем". Жители города по этому сигналу должны включить радиоточки, другие радиотрансляционные и телевизионные приемники и прослушать информацию об опасности и порядке действий.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета призывает всех житомирян ответственно относиться к сигналам оповещения.
Тэги: проверка, Житомир, Сирены
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