Без паники: сегодня в Житомире будут звучать тревожные сирены

В Житомире 16 сентября состоится проверка городской системы централизованного оповещения. Об этом предупреждает городской совет
.
В разных уголках города с 14:00 до 15:00
будут работать электросирены. Звук их означает предупредительный сигнал: «Внимание всем!».
«По этому сигналу жители городской громады должны включить радиоприемники местной радиосети и прослушать сообщение, которое будет транслироваться по сети. Система централизованного оповещения города дает возможность доводить необходимую информацию к широким массам населения о порядке действий в случае угрозы или возникновении чрезвычайных ситуаций»
, - объясняют в мэрии.
В Житомире и области установлено более 100 электросирен, которые включены в общую систему оповещения, то есть работают от центра управления и могут одновременно оповестить о беде населения как всей области, так и отдельного района или города.