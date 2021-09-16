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Без паники: сегодня в Житомире будут звучать тревожные сирены

Сегодня, 11:51:33 1530 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Без паники: сегодня в Житомире будут звучать тревожные сирены

 В Житомире 16 сентября состоится проверка городской системы централизованного оповещения. Об этом предупреждает городской совет.

В разных уголках города с 14:00 до 15:00 будут работать электросирены. Звук их означает предупредительный сигнал: «Внимание всем!».

«По этому сигналу жители городской громады должны включить радиоприемники местной радиосети и прослушать сообщение, которое будет транслироваться по сети. Система централизованного оповещения города дает возможность доводить необходимую информацию к широким массам населения о порядке действий в случае угрозы или возникновении чрезвычайных ситуаций», - объясняют в мэрии.

В Житомире и области установлено более 100 электросирен, которые включены в общую систему оповещения, то есть работают от центра управления и могут одновременно оповестить о беде населения как всей области, так и отдельного района или города.
Тэги: Сирены, Житомир, проверка
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