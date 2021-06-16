Завтра в Житомире завоют сирены: тревога будет учебной

17 июня в Житомире будет проведена комплексная проверка местной автоматизированной системы централизованного оповещения. Об этом предупреждает Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета.
"17 июня на территории города Житомира будет проводиться техническая проверка работоспособности электросирен, как составной части местной автоматизированной системы централизованного оповещения населения"
, – говорится на сайте горсовета
.
В рамках проверки в период с 12:30 до 14:30
будут кратковременно включаться электросирены.
В мэрии отмечают, что будет проводиться только техническая проверка работоспособности системы, без объявления информации по радиотрансляционной сети.