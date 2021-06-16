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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 16 » 16:19:37

Завтра в Житомире завоют сирены: тревога будет учебной

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Завтра в Житомире завоют сирены: тревога будет учебной

 17 июня в Житомире будет проведена комплексная проверка местной автоматизированной системы централизованного оповещения. Об этом предупреждает Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета.

"17 июня на территории города Житомира будет проводиться техническая проверка работоспособности электросирен, как составной части местной автоматизированной системы централизованного оповещения населения", – говорится на сайте горсовета.

В рамках проверки в период с 12:30 до 14:30 будут кратковременно включаться электросирены.

В мэрии отмечают, что будет проводиться только техническая проверка работоспособности системы, без объявления информации по радиотрансляционной сети.
Тэги: проверка, Сирены, Житомир
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