Житомирщина может стать первым регионом страны, где заработает экстренная служба 112

«В Европе бесплатный номер 112 известен каждому. Центр службы экстренной помощи координирует действия полиции, пожарной охраны, скорой медицинской помощи, аварийной газовой службы, спасательных служб. И оказавшись в кризисной ситуации, человеку не надо определяться, кому звонить, достаточно набрать 112. Американский аналог - 911. В Украине разговоры о внедрении этой службы ведутся последние 13 лет и Житомирщина, при поддержке заместителя Министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, может стать пилотным регионом Украины, где она наконец заработает», - отметил председатель облсовета Владимир Федоренко.