Житомирщина может стать первым регионом страны, где заработает экстренная служба 112

Житомирcька область может стать пилотным регионом Украины, где заработает единая дежурно-диспетчерская служба 112. Проект единой системы презентовал в Житомире директор казахстанской компании «IT Space» Нуржан Нуралбаев.
«Суть проекта - организация вызовов оперативной службы по принципу единого окна. По словам Нуржана Нуралбаева, это даст возможность на 32% сократить время приема, обработки вызовов и реагирования (в 102 - до 5 мин; в 103 - от 15 до 10 мин), исключить на 100% занятость линий оперативных служб и на 45% сократить количество ложных вызовов»
, - информирует пресс-служба облсовета
.
Кроме того единая служба позволит на 70% сократить переговоры по рации, ведь передача всех данных происходит с помощью электронной системы. На карте города отражаются все экипажи, которые контролируются по спутниковым координатам. А система самостоятельно прокладывает оптимальный путь движения к пострадавшему или больному с учетом пробок.
«В Европе бесплатный номер 112 известен каждому. Центр службы экстренной помощи координирует действия полиции, пожарной охраны, скорой медицинской помощи, аварийной газовой службы, спасательных служб. И оказавшись в кризисной ситуации, человеку не надо определяться, кому звонить, достаточно набрать 112. Американский аналог - 911. В Украине разговоры о внедрении этой службы ведутся последние 13 лет и Житомирщина, при поддержке заместителя Министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, может стать пилотным регионом Украины, где она наконец заработает», - отметил председатель облсовета Владимир Федоренко.
Участники встречи договорились создать рабочую группу с участием профильных структур для изучения возможности запуска службы 112 в области.
Стоит отметить, что в Житомире уже 6 лет работает городская диспетчерская служба КП «Городской информационный центр», куда житомиряне могут круглосуточно обращаться по телефону 15-80 или 481-481.
Фото: облсовет