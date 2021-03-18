До конца марта Житомирская область получит 25 новых автомобилей скорой помощи. Всего в области передадут 416 «скорых». Об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.
273 автомобиля - типа В. Это стандартные линейные скорые, самые распространенные в использовании. Еще 143 автомобиля - типа С. Это так называемые реанимобили, которые особенно нужны во время пандемии COVID-19.
«Общая сумма средств, потраченная из государственного бюджета на закупку специализированного санитарного транспорта экстренной медицинской помощи, - 728 миллионов гривен. Комплектация оборудования впервые осуществлена по стандарту Евросоюза», – отметила Светлана Шаталова.
Распределены автомобили следующим образом:
- Волынская область - 10;
- Днепропетровская - 25;
- Житомирская - 25;
- Запорожская - 26;
- Закарпатская - 9;
- Ивано-Франковская - 26;
- Кировоградская - 43;
- Киевская - 42;
- Луганская - 28;
- Львовская - 50;
- Николаевская - 20;
- Ровенская - 18;
- Сумская - 10;
- Харьковская - 24;
- Херсонская - 6;
- Хмельницкая - 9;
- Черкасская - 8;
- Черновицкая - 23;
- Черниговская - 14.
Сейчас в Украине, по имеющимся официальным данным, работает 2947 автомобилей экстренной медицинской помощи, из них примерно 700 - со сроком эксплуатации более 10 лет, остальные - 5-10 лет.