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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Март » 18 » 16:51:24

Житомирская область получит 25 новых автомобилей скорой помощи

Вчера, 16:55:24 477 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская область получит 25 новых автомобилей скорой помощи

 До конца марта Житомирская область получит 25 новых автомобилей скорой помощи. Всего в области передадут 416 «скорых». Об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

273 автомобиля - типа В. Это стандартные линейные скорые, самые распространенные в использовании. Еще 143 автомобиля - типа С. Это так называемые реанимобили, которые особенно нужны во время пандемии COVID-19.
 

«Общая сумма средств, потраченная из государственного бюджета на закупку специализированного санитарного транспорта экстренной медицинской помощи, - 728 миллионов гривен. Комплектация оборудования впервые осуществлена ​​по стандарту Евросоюза», – отметила Светлана Шаталова.


Распределены автомобили следующим образом:
 
  • Волынская область - 10;
  • Днепропетровская - 25;
  • Житомирская - 25;
  • Запорожская - 26;
  • Закарпатская - 9;
  • Ивано-Франковская - 26;
  • Кировоградская - 43;
  • Киевская - 42;
  • Луганская - 28;
  • Львовская - 50;
  • Николаевская - 20;
  • Ровенская - 18;
  • Сумская - 10;
  • Харьковская - 24;
  • Херсонская - 6;
  • Хмельницкая - 9;
  • Черкасская - 8;
  • Черновицкая - 23;
  • Черниговская - 14.

Сейчас в Украине, по имеющимся официальным данным, работает 2947 автомобилей экстренной медицинской помощи, из них примерно 700 - со сроком эксплуатации более 10 лет, остальные - 5-10 лет.
Тэги: Житомирская область, экстренная помощь, скорая помощь
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Комментариев: 2
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 20:15:18, Вчера [Материал]

Та невже, а то тількі поліцейськіх новими машинами забеспечували! Дійсно гарна новина.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 21:01:47, Вчера [Материал]

кто на них ездить будет?
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