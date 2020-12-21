Житомирская область получила 10 новых автомобилей скорой помощи. ФОТО

Житомирский областной центр экстренной медицинской помощи получил 10 новых современных специализированных автомобилей скорой помощи. Об этом 21 декабря в соцсети сообщил председатель Житомирской ОГА.
"Новые реанимационные автомобили оборудованы дефибриллятором, аппаратами искусственной вентиляции легких, кардиографом, системами подачи кислорода, подогревом для растворов, которые вводятся пациентам при транспортировке и другим необходимым оборудованием"
, - отметил Бунечко
.
Два месяца назад Житомирщина получила еще 10 авто. Стоимость всей партии из 20 машин экстренной помощи составляет более 39 миллионов гривен.
Автомобили Citroën Jumper будут обеспечивать предоставление экстренной медицинской помощи в Житомире, Бердичеве, Андрушевке, Барановке, Овруче, Емильчино, Радомышле, Олевске, Романове, Новоград-Волынском, Ружине, Черняхове, Хорошеве и Коростышеве.