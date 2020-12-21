Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 22.12.2020    12:31:54
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Декабрь » 21 » 13:34:46

Житомирская область получила 10 новых автомобилей скорой помощи. ФОТО

Вчера, 13:49:46 880 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирская область получила 10 новых автомобилей скорой помощи. ФОТО

 Житомирский областной центр экстренной медицинской помощи получил 10 новых современных специализированных автомобилей скорой помощи. Об этом 21 декабря в соцсети сообщил председатель Житомирской ОГА.

"Новые реанимационные автомобили оборудованы дефибриллятором, аппаратами искусственной вентиляции легких, кардиографом, системами подачи кислорода, подогревом для растворов, которые вводятся пациентам при транспортировке и другим необходимым оборудованием", - отметил Бунечко.

Два месяца назад Житомирщина получила еще 10 авто. Стоимость всей партии из 20 машин экстренной помощи составляет более 39 миллионов гривен.

Автомобили Citroën Jumper будут обеспечивать предоставление экстренной медицинской помощи в Житомире, Бердичеве, Андрушевке, Барановке, Овруче, Емильчино, Радомышле, Олевске, Романове, Новоград-Волынском, Ружине, Черняхове, Хорошеве и Коростышеве.









Тэги: автомобили, Житомирская область, скорая помощь
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 16:51:35, Вчера [Материал]
0

осталось "получить" десять бригад врачей. Или хотя бы фельдшеров....
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus