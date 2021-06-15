Житомирская область получила 34 «скорых» и 11 реанимобилей. ФОТО

"Новые машины помогут обслуживать жителей области быстрее и качественнее. Они оснащены всем необходимым для оказания неотложной помощи - кардиографом, дефибриллятором, пульсоксиметрjv, инфузоматом. Кроме того, машины снабжены кислородными баллонами. Это позволяет транспортировать больных COVID-19 жителей области. В авто класса В - портативные ИВЛ, а салоны автомобилей класса C оснащены стационарными аппаратами ИВЛ и другим оборудованием для проведения реанимационных мероприятий", - написал Федоренко.
Транспорт был приобретен на средства Национальной службы здоровья Украины и Государственного бюджета Украины. Общая стоимость приобретенных автомобилей составляет более 80 миллионов гривен.
По информации Департамента здравоохранения Житомирской ОГА, 20 специализированных автомобилей скорой помощи класса В передадут бригадам экстренной медицинской помощи Бердичевского, Житомирского, Коростенского и Новоград-Волынского районов области.
11 специализированных автомобилей скорой помощи класса С направят для бригад экстренной медицинской помощи/подстанций в: Житомире (3), Бердичеве (2), Коростене (2), Новоград-Волынском (2), Малине (1) и Житомирском районе (1).
4 специализированных автомобиля скорой помощи класса С приобрели для центральной подстанции в г. Житомире, по 3 для подстанции в Коростене, Новоград-Волынском, Бердичеве и 1 в с. Бараши.
Напомним, что 12 мая Житомирская область получила 11 современных специализированных автомобилей Citroën класса С.
Фото: Facebook / Володимир Федоренко