Житомирский центр экстренной медпомощи купит без тендера 10 «скорых»

Коммунальное некоммерческое предприятие «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Житомирского областного совета приобретет автомобили на сумму 19,6 млн грн.
Отчет о заключенном договоре обнародовали на портале публичных закупок «ProZorro», информирует сайт Вголос.Zt
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Закупку будут осуществлять без проведения тендера. Обосновывают это тем, что средства поступили от Национальной службы здоровья из фонда борьбы с эпидемией коронавируса.
Купить должны 10 специализированных автомобилей. Поставлять их будет ООО «Автоспецпром» из Киевской области. Фирму связывают
с экс-нардепом от Партии регионов одиозной Татьяной Бахтеевой.
Как сообщал «Журнал Житомира
», в Житомирской области на тендере приобрели автомобиль «скорой», который оказался втрое дороже его реальной цены
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