Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 05.10.2020    22:04:50
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Октябрь » 5 » 14:42:41

Житомирский центр экстренной медпомощи купит без тендера 10 «скорых»

Сегодня, 15:15:41 465 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирский центр экстренной медпомощи купит без тендера 10 «скорых»

 Коммунальное некоммерческое предприятие «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Житомирского областного совета приобретет автомобили на сумму 19,6 млн грн.

Отчет о заключенном договоре обнародовали на портале публичных закупок «ProZorro», информирует сайт Вголос.Zt.

Закупку будут осуществлять без проведения тендера. Обосновывают это тем, что средства поступили от Национальной службы здоровья из фонда борьбы с эпидемией коронавируса.

Купить должны 10 специализированных автомобилей. Поставлять их будет ООО «Автоспецпром» из Киевской области. Фирму связывают с экс-нардепом от Партии регионов одиозной Татьяной Бахтеевой.

Как сообщал «Журнал Житомира», в Житомирской области на тендере приобрели автомобиль «скорой», который оказался втрое дороже его реальной цены.
Тэги: тендер, Житомирская область, скорая помощь
Комментариев: 1
merks
1 Александра (merks)   • 21:28:45, Сегодня [Материал]
0

Сухий за Ширмою піліт баблішко.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus