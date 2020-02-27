За ремонт 9 км дорог в Житомирской области САД готова заплатить 348 млн гривен

Служба автомобильных дорог в Житомирской области объявила два тендера на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский. Объявления о проведении тендеров 26 февраля опубликовали на ресурсе ProZorro.
Планируется отремонтировать два участка общей протяженностью 9 км за почти 348 млн. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2021 года. Источник финансирования - государственный бюджет Украины, сообщает Житомир инфо
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В первом тендере
речь идет о капитальном ремонте 5 км трассы на участке км 41 + 483 - км 46 + 483. Ожидаемая стоимость закупки - 212 млн 856 тыс. 691 грн 80 коп. То есть за ремонт 1 км дороги дорожники готовы заплатить 42,6 млн грн.
Тендерные предложения Служба автомобильных дорог в Житомирской области принимает до 30 марта, начало аукциона запланировано на 5 мая 2020 года.
Во втором тендере
планируют отремонтировать 4 км трассы на участке км 46 + 483 - км 50 + 483. Ожидаемая стоимость закупки составляет 135 млн 52 тыс. 958 грн 40 коп. То есть ремонт 1 км дороги стоит 33,8 млн грн.
Тендерные предложения служба автодорог в Житомирской области принимает до 13 марта. Начало аукциона запланировано на 16 марта 2020 года.
Напомним, в июне 2019 года Служба автомобильных дорог в Житомирской области заключила договор с подрядной организацией - ЧП «Автомагистраль»
на текущий средний ремонт автодороги государственного значения М-21. На ремонт участка протяженностью 15 км потратят почти 155 млн грн - по 10,3 млн за каждый километр.