Между селами на Житомирщине отремонтируют трассу: стоимость работ более 200 млн грн

Служба автомобильных дорог (САД) в Житомирской области провела тендер и подписала договор на проведение ремонта участка автомобильной дороги М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Заключен договор на проведение реконструкции автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский (через г. Винницу) на участке км 78+490 - км 84+995", - говорится в сообщении.
По информации САД, участок трассы отремонтирует ООО "Спільне Українсько-Німецьке Підприємство "Автострада".
Сумма договора: 208 млн 50 тыс. грн
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По условиям тендера, работы на отрезке между селами Васьковичи и Бехи должны быть завершены до 31 декабря 2022 года.
Ремонт трассы М-21
- На завершающем этапе находятся ремонтные работы от села Рудня до города Овруч (с км 22+483 по 41+483) и через город Овруч до села Заречье (км 46+483 - 50+483).
- Продолжается капитальный ремонт моста через реку Норин в городе Овруч на км 47+402.
- Активно ведутся работы по строительству транспортной развязки в двух уровнях на пересечении а/д М-21 и обхода города Бердичев (км 214+223).
- Начат капитальный ремонт участка дороги перед городом Овруч (км 41+483 - 46+483).