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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Март » 16 » 12:31:35

На ремонт трассы Житомир – Бердичев потратят более 400 млн гривен

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На ремонт трассы Житомир – Бердичев потратят более 400 млн гривен

 Служба автомобильных дорог в Житомирской области провела два тендера и выбрала подрядчика, который на автодороге М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский отремонтирует чуть больше 21 км дороги.

По информации ProZorro, в первом тендере речь идет о ремонте 10,6 км на участке км 194+600 - км 205+200 от села Дворец до поворота на село Старый Солотвин.

Ожидаемая стоимость закупки составила 221,3 млн грн. Свои предложения на участие в торгах подали две фирмы: ЧП "Автомагистраль" и ООО "Онур Конструкцион Интернешнл". С предложением 203,6 млн грн победу одержало ЧП "Автомагистраль".

Во втором тендере также победила компания "Автомагистраль". За ремонт участка 10,6 км от поворота на Старый Солотвин до поворота на объездную Бердичева частное предприятие получит 209,4 млн грн.

По условиям тендерной документации все ремонтные работы на участках должны быть выполнены до 31 декабря 2022 года.

Как сообщалось, при наличии полного финансирования в этом году в Житомирской области хотят обновить более 100 километров пути М-21.
Тэги: ремонт дорог, тендер, Житомирская область
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