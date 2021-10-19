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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 19 » 12:09:09

Тендер на миллиард: в Житомирской области отремонтируют дорогу Высокая Печь – Барановка

Сегодня, 12:09:09 772 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Тендер на миллиард: в Житомирской области отремонтируют дорогу Высокая Печь – Барановка

 Служба автомобильных дорог в Житомирской области объявила тендер на текущий средний ремонт автомобильной дороги Т-06-01 Барановка - Высокая Печь.

Объявление о проведении тендера опубликовали на портале Prozorro.

Ожидаемая стоимость закупки - 1 млрд 40 млн 426 тыс. 540 грн.



Тендерные предложения Служба автомобильных дорог принимает до 13 ноября 2021 года. Аукцион состоится 17 ноября.

Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2023 года. Источник финансирования - государственный бюджет Украины.

Автодорога Т-06-01 Барановка - Высокая Печь имеет общую длину 44,3 км. Она проходит через населенные пункты: Барановка, Залужное, Старочудновская Гута, Высокая Печь.

Тэги: тендер, ремонт дорог, Житомирская область
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