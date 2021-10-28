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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 28 » 15:43:55

До конца 2023 года планируется отремонтировать дорогу между Чудновом и Мирополем

Сегодня, 15:43:55 133 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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До конца 2023 года планируется отремонтировать дорогу между Чудновом и Мирополем

 Служба автомобильных дорог в Житомирской области объявила тендер на текущий средний ремонт автомобильной дороги Т-23-09 Шепетовка – Чуднов – Бердичев.

Речь идет об участке дороги от границы с Хмельницкой областью до города Чуднов.

Объявление о проведении тендера было опубликовано на портале Prozorro. Ожидаемая стоимость закупки – 878,8 млн. грн.



В тендерной документации указано, что общая протяженность дороги, которую планируют отремонтировать, составляет 36,2 км. Таким образом, ориентировочная стоимость одного километра ремонта может достичь 24 млн грн.

Победитель тендера будет определен в январе 2022 года. Подрядчик должен отремонтировать дорогу до конца 2023 года.



Как сообщал "Журнал Житомира", в Житомирской области отремонтируют дорогу Высокая Печь – Барановка. САД объявила тендер на миллиард гривен.
Тэги: тендер, Житомирская область, ремонт дорог
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