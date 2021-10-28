До конца 2023 года планируется отремонтировать дорогу между Чудновом и Мирополем

Служба автомобильных дорог в Житомирской области объявила тендер на текущий средний ремонт автомобильной дороги Т-23-09 Шепетовка – Чуднов – Бердичев.
Речь идет об участке дороги от границы с Хмельницкой областью до города Чуднов.
Объявление о проведении тендера было опубликовано на портале Prozorro
. Ожидаемая стоимость закупки – 878,8 млн. грн.
В тендерной документации указано, что общая протяженность дороги, которую планируют отремонтировать, составляет 36,2 км. Таким образом, ориентировочная стоимость одного километра ремонта может достичь 24 млн грн.
Победитель тендера будет определен в январе 2022 года. Подрядчик должен отремонтировать дорогу до конца 2023 года.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в Житомирской области отремонтируют дорогу Высокая Печь – Барановка. САД объявила тендер на миллиард гривен
.