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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Август » 12 » 17:51:14

В Житомирской области за 55 млн грн отремонтируют 2 км автодороги

Вчера, 18:10:14 630 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области за 55 млн грн отремонтируют 2 км автодороги

 Служба автодорог в Житомирской области определила победителя тендера на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-21.

За ремонт менее 2 км трассы в Хорошевском районе Служба автодорог заплатит более 55 млн грн.

Как сообщает Житомир инфо, участниками торгов стали три фирмы: Частное предприятие «Автомагістраль» с предложением 56 млн 043 тыс. грн; ООО «Спільне українсько-німецьке підприємство "Автострада"» с предложением 72 млн 154 тыс. 820 грн ООО «Автомагістраль-Південь» с предложением 72 млн 999 тыс. 999 грн.

В ходе торгов двое участников снизили цену и победителем ЧП «Автомагістраль» с конечной предложением 55 млн 669 тыс. 377,50 грн.



Победитель тендера получил требования об устранении несоответствий в тендерной документации, которые должен был выполнить до 11 августа. Служба автомобильных дорог в Житомирской области 12 августа опубликовала сообщение о намерении заключить договор с частным предприятием «Автомагістраль».

Напомним, в Овручском районе Житомирской области начаты ремонтные работы на автомобильной дороге М-21. На ремонт 19 км потратят 510 млн 498 тыс. грн.
Тэги: тендер, Житомирская область, ремонт дорог
Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:46:07, Вчера [Материал]
-2

Почему вы не даете строить Житомир автодору, зачем оно существует? Когда введут высшую меру? Коррупционеры уже задолбали и конца этому не вижу.
RaID
2 Сергій (RaID)   • 19:03:24, Вчера [Материал]
+3

А він приймав участь у тендері чи просто існує?
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 20:03:14, Вчера [Материал]
-1

он даже яму на парковке под своим офисом залатать толком не может....
Танюша
4 Татьяна (Танюша)   • 00:40:51, Сегодня [Материал]
0

это уже Велике будивныцтво? ах да, сейчас велике от киевстара до полесского чая.
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