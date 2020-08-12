В Житомирской области за 55 млн грн отремонтируют 2 км автодороги

Служба автодорог в Житомирской области определила победителя тендера на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-21.
За ремонт менее 2 км трассы в Хорошевском районе Служба автодорог заплатит более 55 млн грн.
Как сообщает Житомир инфо
, участниками торгов стали три фирмы: Частное предприятие «Автомагістраль» с предложением 56 млн 043 тыс. грн; ООО «Спільне українсько-німецьке підприємство "Автострада"» с предложением 72 млн 154 тыс. 820 грн ООО «Автомагістраль-Південь» с предложением 72 млн 999 тыс. 999 грн.
В ходе торгов
двое участников снизили цену и победителем ЧП «Автомагістраль» с конечной предложением 55 млн 669 тыс. 377,50 грн.
Победитель тендера получил требования об устранении несоответствий в тендерной документации, которые должен был выполнить до 11 августа. Служба автомобильных дорог в Житомирской области 12 августа опубликовала сообщение о намерении заключить договор с частным предприятием «Автомагістраль».
Напомним, в Овручском районе Житомирской области начаты ремонтные работы на автомобильной дороге М-21. На ремонт 19 км потратят 510 млн 498 тыс. грн
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