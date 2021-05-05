Выбран подрядчик, который за 1,7 миллиарда отремонтирует дорогу на Житомирщине

Служба автомобильных дорог в Житомирской области провела тендер на текущий ремонт трех участков автомобильной дороги М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский общей длиной 71 км.
Как сообщается на портале Prozorro
, речь идет об участках:
- км 50 + 483 - км 71 + 990 между селами Остров и Васьковичи;
- км 96 + 879 - км 134 + 821 между Коростенем и селом Фасовая;
- км 136 + 589 - км 148 + 000 от села Фасовая до села Андреевка.
Ожидаемая стоимость закупки составила 1,813 млрд грн. К аукциону допустили две фирмы: ООО «Онур Конструкцион Интернешнл» с предложением в 1,730 млрд грн и ООО «Ростдорстрой» с предложением в 1,734 млрд грн.
29 апреля было опубликовано сообщение о намерении подписать договор с ООО «Онур Конструкцион Интернешнл». Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2022 года
.
Напомним, при наличии полного финансирования в Житомирской области планируют обновить более 100 километров пути М-21
.
Скриншоты с портала Prozorro