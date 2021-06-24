Участок трассы на Житомирщине отремонтируют за 211 миллионов гривен

Служба автомобильных дорог в Житомирской области выбрала подрядчика, который проведет капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-03 Житомир - Черновцы. Об этом сообщается на портале Prozorro
.
Ожидаемая стоимость проведения работ составляла 217 млн 526 млн. В тендере приняли участие две фирмы: ООО «Ростдорстрой» с окончательным предложением в 211 млн грн и ООО «Онур Конструкціон Інтернешнл» с окончательным предложением в 213 млн 175 тыс. грн.
24 июня Служба автомобильных дорог опубликовала сообщение о намерении заключить соглашение с ООО «Ростдорстрой».
Подрядчик должен отремонтировать 5,4 км трассы на отрезке км 85+619 - км 91+000. То есть за ремонт каждого километра фирма получит чуть больше 39 млн грн.
Источник финансирования - государственный бюджет Украины. Согласно условиям тендера, подрядчик должен завершить все работы до конца 2022 года.