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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Апрель » 13 » 14:29:54

Почти полмиллиарда гривен потратят на ремонт 24 км дороги на Житомирщине

Вчера, 14:51:54 804 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Почти полмиллиарда гривен потратят на ремонт 24 км дороги на Житомирщине

 Служба автомобильных дорог в Житомирской области провела тендер на текущий ремонт 24 км автомобильной дороги Ставище - Брусилов - Попельня. Об этом сообщается на платформе Prozorro.

Ремонт запланирован на участках км 16+700 – км 36+420 и км 43+500 – км 47+600. Ожидаемая стоимость закупки составила 485,1 млн грн.

Участие в тендере приняли 3 компании: ООО "Автомагістраль-Південь", ООО "Ростдорстрой" и ООО "Онур Конструкціон Інтернешнл", которое предложило самую низкую стоимость - 463 млн 173 тыс. гривен.

12 апреля опубликовано сообщение о намерении подписать договор с ООО "Онур Конструкціон Інтернешнл".

Согласно условиям тендера, все работы подрядчик должен завершить до 31 декабря 2022 года.

Напомним, Служба автомобильных дорог в Житомирской области выбрала подрядчика, который на автодороге Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский отремонтирует чуть больше 21 км дороги.
Тэги: тендер, ремонт дорог, Житомирская область
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Комментариев: 1
Macarron
1 Chacarron (Macarron)   • 18:38:33, Вчера [Материал]

Какого хрена ставят срок до 31-го декабря?! В декабре морозы уже - и будет как с Киевской и Жуйко-Бердичевской - ЧЕРЕЗ ЖОПУ КАК-НИБУДЬ!!
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