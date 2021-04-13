Почти полмиллиарда гривен потратят на ремонт 24 км дороги на Житомирщине

Служба автомобильных дорог в Житомирской области провела тендер на текущий ремонт 24 км автомобильной дороги Ставище - Брусилов - Попельня. Об этом сообщается на платформе Prozorro
.
Ремонт запланирован на участках км 16+700 – км 36+420 и км 43+500 – км 47+600. Ожидаемая стоимость закупки составила 485,1 млн грн.
Участие в тендере приняли 3 компании: ООО "Автомагістраль-Південь", ООО "Ростдорстрой" и ООО "Онур Конструкціон Інтернешнл", которое предложило самую низкую стоимость - 463 млн 173 тыс. гривен.
12 апреля опубликовано сообщение о намерении подписать договор с ООО "Онур Конструкціон Інтернешнл".
Согласно условиям тендера, все работы подрядчик должен завершить до 31 декабря 2022 года.
Напомним, Служба автомобильных дорог в Житомирской области выбрала подрядчика
, который на автодороге Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский отремонтирует чуть больше 21 км дороги.