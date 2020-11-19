В Житомирской области карета «скорой» ехала на вызов и застряла в поле. ФОТО

В Житомирской области автомобиль скорой помощи, который спешил на вызов, застрял в поле. Чтобы вытащить автомобиль из грунтовой ловушки, на место происшествия вызвали спасателей.
Как стало известно "Журналу Житомира
", инцидент произошел поздно вечером 18 ноября вблизи села Колодезьки Коростышевского района.
"Автомобиль экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ехал на вызов и решил сократить путь через полевую дорогу. Однако специалисты не знали, что она была перепаханная, и в результате увязли в грунте", - рассказывают спасатели.
Используя лебедку пожарного автомобиля МАЗ, спасатели отбуксировали скорую на более устойчивую дорогу.
"Чтобы добраться к пациентам, медики вернулись на асфальтированную дорогу и продолжили свое движение"
, - информирует ГСЧС.