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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 15 » 09:41:40

«Доехать за 10 минут просто невозможно»: новые критерии вызова скорой затрудняют работу медиков

Сегодня, 10:21:40 1092 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Доехать за 10 минут просто невозможно»: новые критерии вызова скорой затрудняют работу медиков

 С 1 января в Украине начали действовать новые нормы прибытия на вызовы бригад экстренной медицинской помощи. Вызовы поделили на четыре вида - каждый из них предполагает определенные временные промежутки проезда скорой к пациенту.

Врачи говорят, что новые нормы затрудняют работу скорой, говорится в сюжете "Суспільне".
 

"Их поделили на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные. Критические - это те, где есть прямая угроза жизни человека. Независимо от того городская это или сельская местность, прибытие бригады экстренной медицинской помощи должно укладываться в 10 минут. Экстренные - это когда есть потенциальная угроза жизни. Например, незначительные кровотечения, потеря сознания, судорожные припадки. В таком случае прибытие бригады предполагается за 20 минут. Неэкстренные - это все другие состояния, когда человек нуждается в получении медицинской помощи. Здесь прибытие бригады в пределах одного часа. И непрофильные - это те состояния, которые требуют консультации по телефону и направления к семейному врачу", - говорит Виктор Гринёв медицинский директор КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" и добавляет, что приоритетность вызовов определять соответствующая программа.




Врачи отмечают, что доехать автомобилем скорой за 10 минут на место вызова и еще и в непогоду - просто невозможно.
 

"Для скорой помощи это ухудшение, потому что эти все нормативы, которые они разделили на 4 критерия - это просто нереально. Согласно закону, должны за 10 минут доехать, а доехать-то за такое время просто невозможно. Для этого надо, чтобы были нормальные дороги и сознательные водители, которые будут пропускать машины скорой помощи. Тем более, если речь идет о таких сложных погодных условиях, как сейчас. Случается так, что даже по Житомиру наши бригады могут доехать на вызов только через час", - рассказала старший врач "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Надежда Кучинская.


Фото: Суспільне
Тэги: медики, Житомир, скорая
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Комментариев: 2
RaID
1 Сергій (RaID)   • 10:52:46, Сегодня [Материал]

То ж це не критерії ускладнюють, а інші обставини як дороги, техніка і так далі. Критерій тут до чого? Загроза життю і їхати годину це не критерій винний точно.
galapagos
2 Джордж (galapagos)   • 11:27:56, Сегодня [Материал]

За компьютером какой-то пожилой панк сидит.
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