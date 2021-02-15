«Доехать за 10 минут просто невозможно»: новые критерии вызова скорой затрудняют работу медиков

"Их поделили на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные. Критические - это те, где есть прямая угроза жизни человека. Независимо от того городская это или сельская местность, прибытие бригады экстренной медицинской помощи должно укладываться в 10 минут. Экстренные - это когда есть потенциальная угроза жизни. Например, незначительные кровотечения, потеря сознания, судорожные припадки. В таком случае прибытие бригады предполагается за 20 минут. Неэкстренные - это все другие состояния, когда человек нуждается в получении медицинской помощи. Здесь прибытие бригады в пределах одного часа. И непрофильные - это те состояния, которые требуют консультации по телефону и направления к семейному врачу", - говорит Виктор Гринёв медицинский директор КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" и добавляет, что приоритетность вызовов определять соответствующая программа.

"Для скорой помощи это ухудшение, потому что эти все нормативы, которые они разделили на 4 критерия - это просто нереально. Согласно закону, должны за 10 минут доехать, а доехать-то за такое время просто невозможно. Для этого надо, чтобы были нормальные дороги и сознательные водители, которые будут пропускать машины скорой помощи. Тем более, если речь идет о таких сложных погодных условиях, как сейчас. Случается так, что даже по Житомиру наши бригады могут доехать на вызов только через час", - рассказала старший врач "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Надежда Кучинская.