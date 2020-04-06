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В Житомирской области произошло ДТП с участием «скорой», есть погибший. ФОТО

Сегодня, 09:07:43 1285 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области произошло ДТП с участием «скорой», есть погибший. ФОТО

 В Житомирской области в городе Коростене произошло смертельное ДТП: столкнулись автомобиль экстренной медицинской помощи Toyota Land Cruiser Prado и легковушка ВАЗ-21104.

Как сообщили "Журналу Житомира" в областном управлении Нацполиции, в результате столкновения погиб один человек и еще трое получили ранения.
 

"Авария случилась на перекрестке автодороги Киев – Ковель с улицей Сергея Кемского. В автомобиле экстренной помощи Toyota Land Cruiser Prado 150, который двигался по вызову находились водитель, медработник и несовершеннолетняя пациентка с матерью. В ВАЗ-21104 находился водитель и три пассажира", – говорится в сообщении.


По предварительным данным расследования, водитель ВАЗа, 31-летний житель Калиновки, проехал на красный сигнал светофора и в результате произошло ДТП. В полиции подчеркивают, что автомобиль экстренной помощи ехал с проблесковыми маячками.

Травмы получили фельдшер, 1976 года рождения, житель райцентра и трое мужчин – пассажиры ВАЗа, один из которых от полученных травм умер в реанимации местной больницы.





Тэги: дтп, Житомирская область, скорая
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