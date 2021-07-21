В Житомире начали ремонт сквера на Путятинской площади. ФОТО

В Житомире уже несколько дней, как идет ремонт сквера на площади Путятинской у памятника "Плачущий ангел".



16 июля управление капитального строительства городского совета подписало договор на реконструкцию сквера на площади Путятинской на 4,6 млн грн с ООО "АртХаус" . Подрядчик, согласно данным Youcontrol, уже имеет выигранных бюджетных тендеров на более 72 млн грн в 2021 году, пишет 1.zt.ua.



До 1 декабря 2021 в сквере должны демонтировать и заменить бордюры тротуаров, урны, положить плитку, обустроить асфальтобетонное покрытие, обустроить освещение, провести озеленение туями, елями, можжевельником, калиной, спиреи японской и засеять газон.



Также в сквере должны установить световую арткомпозицию "Колосок", весом в полтонны, и игровой комплекс "Панда Мини".



