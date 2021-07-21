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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 21 » 19:27:35

В Житомире начали ремонт сквера на Путятинской площади. ФОТО

Вчера, 19:27:35 610 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире начали ремонт сквера на Путятинской площади. ФОТО

В Житомире уже несколько дней, как идет ремонт сквера на площади Путятинской у памятника "Плачущий ангел".

16 июля управление капитального строительства городского совета подписало договор на реконструкцию сквера на площади Путятинской на 4,6 млн грн с ООО "АртХаус" . Подрядчик, согласно данным Youcontrol, уже имеет выигранных бюджетных тендеров на более 72 млн грн в 2021 году, пишет 1.zt.ua.

До 1 декабря 2021 в сквере должны демонтировать и заменить бордюры тротуаров, урны, положить плитку, обустроить асфальтобетонное покрытие, обустроить освещение, провести озеленение туями, елями, можжевельником, калиной, спиреи японской и засеять газон.

Также в сквере должны установить световую арткомпозицию "Колосок", весом в полтонны, и игровой комплекс "Панда Мини".

Житомир. Ремонт скверу на майдані Путятинський

Житомир. Ремонт скверу на майдані Путятинський

Житомир. Ремонт скверу на майдані Путятинський

Житомир. Ремонт скверу на майдані Путятинський

Житомир. Ремонт скверу на майдані Путятинський

Житомир. Ремонт скверу на майдані Путятинський

Житомир. Ремонт скверу на майдані Путятинський

Житомир. Ремонт скверу на майдані Путятинський

Житомир. Ремонт скверу на майдані Путятинський

Житомир. Ремонт скверу на майдані Путятинський

Житомир. Ремонт скверу на майдані Путятинський

Житомир. Ремонт скверу на майдані Путятинський

Житомир. Ремонт скверу на майдані Путятинський

Тэги: Житомир, сквер, Плачущий Ангел, артхаус, реконструкция, Ремонт
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