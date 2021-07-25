Житомирские АвтоХамы уже несколько лет катаются по пешеходной Михайловской из-за сломанного боларда. ВИДЕО

В последние годы в Житомире некультурные водители беспрепятственно могут заезжать на пешеходную улицу Михайловскую. Болард с улицы Лятошинского был сломан ещё в 2018 году, а со стороны улицы Скорульского болард всегда опущен.
В городском совете уверяют, что хотят разработать новый механизм заезда на пешеходную улицу и восстановить сломанный болард. Ранее средства на болард не выделялись, ведь планировали в 2021 году полностью реконструировать улицу Лятошинского. Новый болард стоит примерно 150 000 грн.
«В проекте «Лятошинского - пешеходная» вопрос этого боларда вообще сомнительный, он по проекту может быть перенесен дальше по Лятошинского за школу, поэтому вкладывать финансирование в ремонт на тот момент было нецелесообразно. Проект должен был быть в этом году, но карантин, недостаточное финансирование из бюджета и, пожалуй, большая вероятность, что в этом году проект не будет реализован, поэтому тянуть уже нет необходимости, целесообразности и мы будем выходить с предложением на финансирование и восстановление, чтобы еще год, не менее он работал», - рассказывает в интервью Житомир инфо начальник управления транспорта и связи Житомирского городского совета Константин Пидпокровный.
Ключи от болард выдавали владельцам магазинов, кафе и жителям Михайловской. По словам начальника управления транспорта и связи, такая схема не сработала.
«36 ключей было сделано. Этот механизм работал буквально несколько дней и физическое открытие данного болард ключами, а потом машины заезжает и его поднимает после того, как выезжает, поэтому эта схема по ключей не сработала. Более склонен к тому, что их нужно физически все открыть и обеспечить подвоз товаров путем тележек, других механизмов. Улица Михайловская является пешеходной и ее нужно хранить, как пешеходную доступ транспорта максимально ограничить, чем мы следующий месяц будем заниматься после того, как поймем, физически мы сможем восстановить этот болард и сейчас мы готовим дополнительную схему, махизм подвоза организации спецтехники на Михайловскую и частного транспорта », - добавляет начальник управления транспорта и связи Житомирского городского совета Константин Пидпокровного.
Напомним, в марте 2021 патрульные на 340 грн оштрафовали водителя Audi, который заехал на пешеходную Михайловскую и выложил фото в соцсеть.
Кому и когда можно заезжать на пешеходную Михайловскую
Чтобы избежать двусмысленных толкований и собственных интерпретаций, мы попросили специалистов прочитать эти знаки и объяснить, кому и когда они запрещают въезд на улицу
Михайловскую.
- Самый высокий знак - 3.1 «Движение транспортных средств запрещено»
- «Пешеходная зона», отмеченное знаком 5.33.
То есть, «Пешеходная зона» также определенные условия пребывания транспортных средств в зоне действия знака. Могут заезжать транспортные средства лиц, проживающих в зоне действия знака, которые обслуживают предприятия, а также авто со значком «инвалид». Также сюда может заезжать коммунальная и специальная техника.
Авто, которые обслуживают заведения на Михайловской, действительно имеют право заезжать на улицу, но в определенное время.