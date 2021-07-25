Житомирские АвтоХамы уже несколько лет катаются по пешеходной Михайловской из-за сломанного боларда. ВИДЕО

«В проекте «Лятошинского - пешеходная» вопрос этого боларда вообще сомнительный, он по проекту может быть перенесен дальше по Лятошинского за школу, поэтому вкладывать финансирование в ремонт на тот момент было нецелесообразно. Проект должен был быть в этом году, но карантин, недостаточное финансирование из бюджета и, пожалуй, большая вероятность, что в этом году проект не будет реализован, поэтому тянуть уже нет необходимости, целесообразности и мы будем выходить с предложением на финансирование и восстановление, чтобы еще год, не менее он работал», - рассказывает в интервью Житомир инфо начальник управления транспорта и связи Житомирского городского совета Константин Пидпокровный.