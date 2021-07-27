Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Криминал. Пирамида «B2B Jewelry»: СБУ провела обыски и закрыла в Житомирской области скандальные магазины - 27 Июля 2021