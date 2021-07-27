Пирамида «B2B Jewelry»: СБУ провела обыски и закрыла в Житомирской области скандальные магазины

Служба безопасности Украины разоблачила организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry на новых фактах мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Сотрудники СБУ задокументировали новые факты противоправной деятельности, провели новую серию обысков, в том числе и в Житомирской области, а также прекратили работу части магазинов сети.
"На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах "B2B Jewelry" на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей", – информирует СБУ.
В ходе проведения обысков правоохранители изъяли: документы, имеющие доказательственное значение; ювелирные изделия; печати юридических лиц, которые использовали во время совершения преступлений; мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию; имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.
Четырем кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.
"4-м фигурантам производства объявлено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем)", – добавила спецслужба.
По информации Офиса генпрокурора, на имущество подозреваемых, в том числе и на остров, расположенный в Киевской области, приобретенный за средства, полученные в результате мошенничества, наложен арест.