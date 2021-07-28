Житомирский флаг-гигант станет одним из самых дорогих в Украине

К 30-летию Независимости Украины минимум в 17 областях Украины, в том числе и на Житомирщине, собираются установить огромные государственные флаги.
По информации неправительственной организации StateWatch
, флаг-гигант в Житомире станет одним из самых дорогих в стране.
"Самой дорогой станет установка стелы с государственной символикой в Харькове. На строительство флагштока, а также восстановление элементов благоустройства территории зеленой зоны вдоль Сергиевской площади, от Соборной спуска до ул. Полтавский Шлях планируют потратить 24,5 млн грн", - информирует организация.
Второй по стоимости флаг хотят установить в г. Бровары Киевской области. Стоимость строительства составляет 20,7 мн грн. Высота флагштока составит 72 метра.
Следующие по стоимости флагштоки высотой 50 метров планируют установить в Виннице (15 млн грн) и в Житомире (13,8 млн грн)
.
Инфографика: StateWatch
В Сумской, Тернопольской, Одесской и Херсонской ОГА сообщили, что будут устанавливать самые высокие флаги без привлечения бюджетных средств.
Несмотря на то, что в 2018 году в г. Днепр уже был установлен 72 метровый флаг, в этом году в Днепропетровской области собираются установить еще один высотой тоже 72 метра в г. Кривой Рог, откуда родом Президент Украины Владимир Зеленский. Стоимость работ составляет 8,1 млн грн.
В Киеве и Запорожье самые высокие флаги также были установлены ранее.
Всего на реализацию проектов планируют потратить 170,7 млн грн из государственного и местных бюджетов.
"За такие деньги можно было бы приобрести 338,6 тыс. доз вакцины от COVID-19, если цена будет составлять 504 грн за дозу, как было заложено в бюджетную программу Минздрава по вакцинации", - отмечает председатель StateWatch Глеб Каневский.
Предыстория
В честь 30-й годовщины независимости
в Житомире в сквере, где раньше стоял памятник Ленину
, установят 50-метровый флагшток
с огромным флагом Украины.
По словам мэра Житомира, размер флага составит 14 на 8 метров
.
В сквере активно ведутся работы, завершить которые планируют до 24 августа
.