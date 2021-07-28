Житомирский флаг-гигант станет одним из самых дорогих в Украине

"Самой дорогой станет установка стелы с государственной символикой в ​​Харькове. На строительство флагштока, а также восстановление элементов благоустройства территории зеленой зоны вдоль Сергиевской площади, от Соборной спуска до ул. Полтавский Шлях планируют потратить 24,5 млн грн", - информирует организация.

Инфографика: StateWatch

"За такие деньги можно было бы приобрести 338,6 тыс. доз вакцины от COVID-19, если цена будет составлять 504 грн за дозу, как было заложено в бюджетную программу Минздрава по вакцинации", - отмечает председатель StateWatch Глеб Каневский.