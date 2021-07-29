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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2021 » Июль » 29 » 14:12:40

Сухомлин показал министру образования гимназию №3 и попросил помочь со строительством еще одной школы

Сегодня, 14:12:40 385 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сухомлин показал министру образования гимназию №3 и попросил помочь со строительством еще одной школы

 29 июля министр образования и науки Сергей Шкарлет с рабочей поездкой приехал в Житомир и ознакомился с организацией образовательного процесса в городской гимназии №3. Об этом сообщается на сайте министерства.
 

"Создание комфортных условий обучения в гимназии является примером внедрения образовательных реформ на местах. Современные кабинеты иностранного языка, классные комнаты, залы для проведения кружков, инклюзивность - все это способствует обеспечению доступности и качества образования. Реформа школьного питания - одна из приоритетных целей МОН. В ее контексте важно в том числе и обновление пищеблоков в школах. Так, в течение 2020 года благодаря 400 млн грн государственной субвенции произошла модернизация пищеблоков в 1809 школах. А в этом году выделено 1 млрд грн в рамках субвенции "Спроможна школа для кращих результатів", средства которой также рассчитаны в том числе и на пищеблоки", - отметил Сергей Шкарлет.




О визите министра сообщил и городской голова Житомира. Сергей Сухомлин надеется, что государство поможет с финансированием строительства нового корпуса гимназии №23.
 

"Строить новую и главное доступную для каждого ученика школу - проще и дешевле, чем реконструировать старое помещение, где инклюзия не предусматривалась. Поэтому важно было показать Министру именно это учебное заведение. У нас уже есть готовый проект по строительству нового корпуса 23-й гуманитарной гимназии. Финансовая помощь от государства на это - необходима", - написал Сухомлин на своей Facebook-странице.




Еще один важный вопрос, который мэр обсудил с министром образования - передача профессионально-технических училищ на баланс города до конца года.
 

"Только 40% детей, которые учатся в ПТУ, - житомиряне. Более половины - студенты из области. А мы уже пятый год подряд финансируем эти заведения из бюджета нашей громады, по 100 миллионов гривен в год. Эти средства город мог бы использовать на образование житомирских детей. Все документы по передаче ПТУ на баланс города мы подготовили, ждем решения областного совета", - добавил городской голова Житомира.


Напомним, в конце мая в Житомире начали ремонт старого корпуса гуманитарной гимназии №23.
Тэги: гимназия, Житомир, Сухомлин, министр
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