Сухомлин показал министру образования гимназию №3 и попросил помочь со строительством еще одной школы

"Создание комфортных условий обучения в гимназии является примером внедрения образовательных реформ на местах. Современные кабинеты иностранного языка, классные комнаты, залы для проведения кружков, инклюзивность - все это способствует обеспечению доступности и качества образования. Реформа школьного питания - одна из приоритетных целей МОН. В ее контексте важно в том числе и обновление пищеблоков в школах. Так, в течение 2020 года благодаря 400 млн грн государственной субвенции произошла модернизация пищеблоков в 1809 школах. А в этом году выделено 1 млрд грн в рамках субвенции "Спроможна школа для кращих результатів", средства которой также рассчитаны в том числе и на пищеблоки", - отметил Сергей Шкарлет.

"Строить новую и главное доступную для каждого ученика школу - проще и дешевле, чем реконструировать старое помещение, где инклюзия не предусматривалась. Поэтому важно было показать Министру именно это учебное заведение. У нас уже есть готовый проект по строительству нового корпуса 23-й гуманитарной гимназии. Финансовая помощь от государства на это - необходима", - написал Сухомлин на своей Facebook-странице.

"Только 40% детей, которые учатся в ПТУ, - житомиряне. Более половины - студенты из области. А мы уже пятый год подряд финансируем эти заведения из бюджета нашей громады, по 100 миллионов гривен в год. Эти средства город мог бы использовать на образование житомирских детей. Все документы по передаче ПТУ на баланс города мы подготовили, ждем решения областного совета", - добавил городской голова Житомира.