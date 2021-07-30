Первая в области трансплантация почки: пациент рассказал о самочувствии. ВИДЕО

Андрею Ткачуку в июне пересадили донорскую почку отца. Операция проходила в Житомирской областной клинической больнице имени Гербачевского.
29 июля мужчина приехал в областную клиническую больницу на плановый осмотр. Говорит, что сейчас чувствует себя хорошо. Состояние отца, почку которого ему пересадили, по словам Андрея, тоже улучшилось, информирует "Суспільне".
"Гораздо лучше самочувствие - веселый, бодрее, не так бессилен. О наших врачах ничего плохого не могу сказать - большая им благодарность, что у нас на Житомирщине появилась возможность делать пересадки", - говорит мужчина.
Анализы у Андрея нормальные, единственное - ему нужно периодически наблюдаться на иммуносупрессию, говорит заведующий кардиохирургическим отделением Житомирской областной клинической больницы Анатолий Матвийчук. Именно он вместе с коллегами из Киева делал первую в Житомирской области операцию по пересадке почки.
"Все хорошо, сейчас все планово. Далее пациент будет наблюдаться диспансерно. Потребность в таких трансплантациях у нас сейчас очень большая", - рассказал Анатолий Матвийчук.
По словам генерального директора областной больницы Богдана Леськива, сейчас формируется реестр жителей области, нуждающихся в операции не только по пересадке почки, но и сердца.
"Эта операция - не одноразовая акция. Это начало планомерной работы. Сейчас мы формируем реестр пациентов, нуждающихся в трансплантации сердца и почки. На стадии обследования - два пациента. На следующей неделе планируем пригласить киевских коллег для обсуждения оргвопросов. Финансирования хватит. Неделю назад Министерство охраны здоровья вдвое подняло стоимость таких операций", - отметил Богдан Леськив.
Он добавил, что деньги за операцию, которую сделали Андрею Ткачуку, - а это 360 000 гривен - Минздрав больнице уже возместил. За следующие операции по трансплантологии сумма возмещения увеличится вдвое и составит 700 000 гривен. Пациентам будут ее делать бесплатно.