Первая в области трансплантация почки: пациент рассказал о самочувствии. ВИДЕО

"Гораздо лучше самочувствие - веселый, бодрее, не так бессилен. О наших врачах ничего плохого не могу сказать - большая им благодарность, что у нас на Житомирщине появилась возможность делать пересадки", - говорит мужчина.

"Все хорошо, сейчас все планово. Далее пациент будет наблюдаться диспансерно. Потребность в таких трансплантациях у нас сейчас очень большая", - рассказал Анатолий Матвийчук.

"Эта операция - не одноразовая акция. Это начало планомерной работы. Сейчас мы формируем реестр пациентов, нуждающихся в трансплантации сердца и почки. На стадии обследования - два пациента. На следующей неделе планируем пригласить киевских коллег для обсуждения оргвопросов. Финансирования хватит. Неделю назад Министерство охраны здоровья вдвое подняло стоимость таких операций", - отметил Богдан Леськив.