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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Август » 4 » 08:59:06

Гендерная сбалансированность: 14 октября в Украине будут отмечать День защитников и защитниц

Сегодня, 08:59:54 127 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Гендерная сбалансированность: 14 октября в Украине будут отмечать День защитников и защитниц

 Президент Владимир Зеленский подписал закон о Дне защитников и защитниц Украины. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Согласно закону, название праздника "День защитника Украины", меняется на "День защитников и защитниц Украины".
 

"Документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащем чествованию воинов обоих полов. Ведь многие женщины наравне с мужчинами участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.


Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как известно, начиная с 14 октября 2014 года, в Украине ежегодно отмечается праздник День защитника Украины.
Тэги: украина, праздник, день защитника
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