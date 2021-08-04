Гендерная сбалансированность: 14 октября в Украине будут отмечать День защитников и защитниц

Президент Владимир Зеленский подписал закон о Дне защитников и защитниц Украины. Об этом сообщается на официальном сайте президента
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Согласно закону, название праздника "День защитника Украины", меняется на "День защитников и защитниц Украины".
"Документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащем чествованию воинов обоих полов. Ведь многие женщины наравне с мужчинами участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Как известно, начиная с 14 октября 2014 года, в Украине ежегодно отмечается праздник День защитника Украины.