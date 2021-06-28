Конституции Украины 25 лет: интересные факты о том, как готовили Главный Закон

Сегодня 28 июня украинцы празднуют День Конституции Украины. В 1996 году, в 9:20 утра, в результате бурных дискуссий по итогам непрерывной 24-часовой работы депутатам удалось согласовать все положения Главного документа страны.

Более подробно об интересных фактах и истории праздника — читайте в нашем материале.

Современная история Конституции Украины началась 28 июня 1996 года. Принятие Конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность, стало важным шагом в обеспечении прав человека и гражданина и способствовало становлению Украины как самостоятельного и независимого государства и полноправного субъекта международных правовых отношений. Статья 161 документа провозглашает День принятия Конституции Украины государственным праздником — Днем Конституции Украины. С 1997 года этот день является государственным выходным и днем чествования Основного Закона государства.

У современной Конституции есть предшественники. Первая из них — Конституция Пилипа Орлика (1710 год). Позже — это Конституция УНР (29 апреля 1918 года), Малая конституция ЗУНР (13 ноября 1918 года) и Временная Конституция Карпатской Украины (15 марта 1939 года).

10 фактов о Конституции Украины

1. Процесс подготовки украинской Конституции длился целых 6 лет — с 1990 по 1996 год.

2. За время подготовки было предложено 15 проектов Конституции Украины. Они разрабатывались учеными, политическими партиями и конечно Конституционной комиссией. Тогда представители коммунистической партии предлагали оставить название "УССР" и восстановить советскую форму правления, а также войти в новый Союз, ограничив права. Тогда же Крым мог быть лишен статуса автономии, если бы была принята редакция Конгресса украинских националистов.

3. Во времена подготовки документа вокруг вопросов распределения полномочий между ветвями власти шли очень острые дискуссии. Также основными темами были государственная символика, статус оккупированного сегодня Крыма и русский язык.

4. Несмотря на 6 долгих лет подготовки, активный период работы над Конституцией занял всего три месяца. В марте 1996 года проект документа был вынесен на обсуждение Конституционной комиссии и рекомендован к рассмотрению ВР. Уже 2 апреля проект Конституции Украины внесли в повестку дня заседаний, а после двух месяцев доработки его приняли в первом чтении.

5. При подготовке ко второму чтению в документ внесли около шести тысяч поправок. Все три месяца комиссия работала над проектом без выходных с 9 утра и до 10 вечера.

6. Заседание Верховной Рады, на котором рассматривали проект Конституции Украины, продолжалось сутки. За день до принятия, 27 июня 1996 года парламент решил рассматривать проект на одном заседании без перерыва. После долгих и бурных дискуссий депутатам удалось согласовать все положения документа. Голосование проводилось как по каждой статье в отдельности, так и целыми разделами. Голосование за Конституцию Украины в целом произошло в 9:20 утра 28 июня 1996 года.

7. Первые слова тогдашнего председателя Верховной Рады Александра Мороза после принятия Конституции 315 голосами были такими: "Есть Конституция!".

8. Главный документ страны мог не быть принятым 28 июня, ведь накануне исторического заседания парламента президент Украины издал указ "О проведении всеукраинского референдума 25 сентября 1996 года о принятии новой Конституции Украины". Однако, после принятия Конституции этот Указ отменили.

9. Тогдашний президент Украины Леонид Кучма не присутствовал на заседании парламента, но за несколько минут до окончательного принятия депутатами Конституции пришел в сессионный зал. Его прибытие народные депутаты поздравили аплодисментами. Кучма в своем коротком выступлении назвал принятие Конституции историческим событием.

10. Международное сообщество одобрило Конституцию Украины, назвав ее одной из самых демократичных в мире.