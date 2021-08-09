В Житомире мужчина лопатой побил окна дома, потому что жители запретили ему парковаться на клумбе. ВИДЕО

Утром 9 августа в Житомире на Польском бульваре агрессивный мужчина лопатой побил несколько окон в квартирах на первом этаже, потому что ему не позволяли припарковать микроавтобус на клумбе.
Инцидент сняли на видео жители дома на Польском бульваре, 13 и выложили в социальной группе микрорайона Маликова, передает Житомир инфо
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По словам Сергея Мищука, который обнародовал видео, агрессивный человек в 5 утра лопатой разбивает несколько стекол, ругается с женщинами, которые снимают видео, а затем садится в микроавтобус, включает громко музыку, сигналит и уезжает.
Очевидцы предполагают, что мужчина находился под действием алкоголя, но это не помешало ему сесть за руль. В конце видеозаписи люди также озвучили номерные знаки автомобиля.
В полиции событие пока не комментируют.