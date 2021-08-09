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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 9 » 13:25:19

В Житомире мужчина лопатой побил окна дома, потому что жители запретили ему парковаться на клумбе. ВИДЕО

Вчера, 13:25:24 2373 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире мужчина лопатой побил окна дома, потому что жители запретили ему парковаться на клумбе. ВИДЕО

 Утром 9 августа в Житомире на Польском бульваре агрессивный мужчина лопатой побил несколько окон в квартирах на первом этаже, потому что ему не позволяли припарковать микроавтобус на клумбе.

Инцидент сняли на видео жители дома на Польском бульваре, 13 и выложили в социальной группе микрорайона Маликова, передает Житомир инфо.

По словам Сергея Мищука, который обнародовал видео, агрессивный человек в 5 утра лопатой разбивает несколько стекол, ругается с женщинами, которые снимают видео, а затем садится в микроавтобус, включает громко музыку, сигналит и уезжает.

Очевидцы предполагают, что мужчина находился под действием алкоголя, но это не помешало ему сесть за руль. В конце видеозаписи люди также озвучили номерные знаки автомобиля.

В полиции событие пока не комментируют.

 
Тэги: Житомир, парковка, Маликова
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Комментариев: 5
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 13:38:59, Вчера [Материал]

Это человек, который имеет очень сильный дух и обострённое чувство справедливости ©
ZVEZDA
2 Житомирянин (ZVEZDA)   • 13:55:11, Вчера [Материал]

Рідкосний кугутяра!
SlavaNibiru
3 Святослав (SlavaNibiru)   • 14:07:48, Вчера [Материал]

Один як мінімум такий мужчіно є у кожному дворі. Перетворять клумби свого будинку на багнюку, а потім самі дивуються, чому автівка, взуття та вулиці міста у багні.
melan
4 melan (melan)   • 16:05:41, Вчера [Материал]

посмотрим как отреагирую правохранители
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 02:05:20, Сегодня [Материал]

Странно что никто его из местных не разукрасил.... Это рагульё нужно заставить ухаживать за всеми клумбами в микрорайоне Польский Бульвар, чтобы у него выработалась любовь к клумбам и осознание того, в чем и почему он был не прав, и как себя вообще нужно вести в цивилизованном обществе. Хотя, кажется мне, таких рагулей ничего уже не перевоспитает, это просто очередной паразит, к-рый только усложняет жизнь обществу.
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