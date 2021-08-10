Киевляне, устроившие разборки на окраине Житомира, могут выйти под залог

В Житомире двоих киевлян, подозреваемых в вымогательстве и избиении предпринимателя, суд поместил под стражу с правом внесения денежного залога. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
"Постановлениями Богунского районного суда города Житомира 06.08.2021 обоих лиц поместили в следственный изолятор на 60 суток с правом внесения денежного залога, соответственно, в размере 252 и 183 тыс. грн", - говорится в сообщении.
В настоящее время окружной прокуратурой готовятся апелляционные жалобы на указанные решения суда, поскольку прокурор настаивал на содержании под стражей указанных лиц без внесения денежного залога.
По данным следствия, уголовное преступление 05.08.2021
совершили двое столичных предпринимателей, 1990 и 1983 рождения.
"Прибыли на автомобиле марки Mercedes-Benz G 400 CDS на территорию таможенного поста, в Житомирском районе, и потребовали от представителя частного предприятия, которое занимается продажей автомобилей, якобы долг на сумму 50 тыс. долларов США. Не получив деньги, злоумышленники, угрожая пистолетом, нанесли мужчине многочисленные побои", - информирует прокуратура.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Учитывая заключение судебно-медицинской экспертизы, согласно которому у пострадавшего обнаружено тяжкие телесные повреждения, действия подозреваемых переквалифицированы на ч. 4 ст. 189 УК Украины.