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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Август » 6 » 11:56:26

Рэкет в стиле 90-х: вооруженные киевляне на «галике» устроили разбой в Житомире

Сегодня, 11:56:26 139 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Рэкет в стиле 90-х: вооруженные киевляне на «галике» устроили разбой в Житомире

 5 августа на окраине Житомира вооруженные мужчины, приехавшие из столицы, напали на житомирянина и требовали деньги. Об этом "Журналу Житомира" сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Житомирской области.

"По словам потерпевшего, 37-летнего житомирянина, двое ранее незнакомых ему мужчин через третье лицо назначили ему встречу якобы по вопросам предпринимательской деятельности. Разговор должен был состояться неподалеку Таможенного терминала в с. Олиевка Житомирского района. Вместо этого незнакомцы, угрожая пистолетом, набросились на потерпевшего с требованием выплаты значительной суммы средств", - информирует полиция.

Мужчина, по предварительному диагнозу, получил множественные ушибы и ссадины, несколько переломов и закрытую черепно-мозговую травму и сейчас находится на стационарном лечении. Нападавшие с места происшествия скрылись.
 

"В ходе первоочередных мероприятий мы установили, что они сели в автомобиль Mercedes Gelandewagen и отправились в направлении столицы. При этом мужчины сразу сменили государственные номерные знаки на автомобиле", - рассказал начальник отдела полиции №1 Житомирского РУП Владимир Богатков.


Mercedes вместе с водителем и пассажиром полицейские задержали в районе Софиевской Борщаговки.
 

"Сейчас оба мужчины, 38-ми и 31-летние жители столицы, задержаны в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Транспортное средство изъято и доставлено в Житомир", - сказал Владимир Богатков.


Досудебное расследование проводится по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Тэги: Житомир, Рэкет, разбой
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