Рэкет в стиле 90-х: вооруженные киевляне на «галике» устроили разбой в Житомире

5 августа на окраине Житомира вооруженные мужчины, приехавшие из столицы, напали на житомирянина и требовали деньги. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Житомирской области.
"По словам потерпевшего, 37-летнего житомирянина, двое ранее незнакомых ему мужчин через третье лицо назначили ему встречу якобы по вопросам предпринимательской деятельности. Разговор должен был состояться неподалеку Таможенного терминала в с. Олиевка Житомирского района. Вместо этого незнакомцы, угрожая пистолетом, набросились на потерпевшего с требованием выплаты значительной суммы средств"
, - информирует полиция.
Мужчина, по предварительному диагнозу, получил множественные ушибы и ссадины, несколько переломов и закрытую черепно-мозговую травму и сейчас находится на стационарном лечении. Нападавшие с места происшествия скрылись.
"В ходе первоочередных мероприятий мы установили, что они сели в автомобиль Mercedes Gelandewagen и отправились в направлении столицы. При этом мужчины сразу сменили государственные номерные знаки на автомобиле", - рассказал начальник отдела полиции №1 Житомирского РУП Владимир Богатков.
Mercedes вместе с водителем и пассажиром полицейские задержали в районе Софиевской Борщаговки.
"Сейчас оба мужчины, 38-ми и 31-летние жители столицы, задержаны в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Транспортное средство изъято и доставлено в Житомир", - сказал Владимир Богатков.
Досудебное расследование проводится по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.