Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Криминал. Расстрел семьи бизнесмена: суд в Житомире спустя 8 лет вынес приговор по резонансному делу - 29 Июля 2020