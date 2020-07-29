Расстрел семьи бизнесмена: суд в Житомире спустя 8 лет вынес приговор по резонансному делу

Богунский районный суд приговорил двух жителей Житомира, которые совершили разбойное нападение на дом предпринимателя и убили его жену и внука. Как сообщили "Журналу Житомира
" в прокуратуре Житомирской области, нападение на дом произошло еще в июле 2012 года
.
"Инициатор преступлений некоторое время наблюдая за домом, привлек к соучастию своего знакомого, заранее распределив между собой определенные роли. Однако, в ходе разбойного нападения инициатор, проникнув в дом, выстрелил в жену предпринимателя, ее дочь и внука (медики смогли спасти только дочь)", - информирует ведомство.
Приговором суда города Житомира от 13.07.2020 одного фигуранта дела, жителя Житомирского района, 1963 года рождения, суд признан виновным в совершении преступлений и приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества. Также с осужденного в пользу потерпевших взыскано более 2,5 млн грн материального и морального вреда.
В совершении разбойного нападения также признан виновным житель Житомира, 1955 года рождения, и назначено ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.
В прокуратуре также объяснили, почему вынесение приговора длилось столько лет.
"Вынесение приговора через длительный срок после событий обусловлено объективными обстоятельствами. В частности, постановленный судом первой инстанции приговор по этому уголовному делу был отменен апелляционным судом. Кроме того, дважды менялся состав суда, в связи с чем начиналось новое судебное разбирательство", - сообщает прокуратура Житомирской области.
Напомним, 1 июля 2012 года расстреляли семью
житомирского бизнесмена. Погибли 50-летняя женщина и 6-летний внук. Самого хозяина, частного предпринимателя, в это время не было дома.
https://zbroya.info/uk/blog/12479_gospodar-budinku-shcho-zastreliv-grabizhnika-rozpoviv-podrobitsi-video/