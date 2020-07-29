Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 29.07.2020    19:14:47
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 29 » 15:47:59

Расстрел семьи бизнесмена: суд в Житомире спустя 8 лет вынес приговор по резонансному делу

Сегодня, 16:16:57 546 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Расстрел семьи бизнесмена: суд в Житомире спустя 8 лет вынес приговор по резонансному делу

 Богунский районный суд приговорил двух жителей Житомира, которые совершили разбойное нападение на дом предпринимателя и убили его жену и внука. Как сообщили "Журналу Житомира" в прокуратуре Житомирской области, нападение на дом произошло еще в июле 2012 года.
 

"Инициатор преступлений некоторое время наблюдая за домом, привлек к соучастию своего знакомого, заранее распределив между собой определенные роли. Однако, в ходе разбойного нападения инициатор, проникнув в дом, выстрелил в жену предпринимателя, ее дочь и внука (медики смогли спасти только дочь)", - информирует ведомство.


Приговором суда города Житомира от 13.07.2020 одного фигуранта дела, жителя Житомирского района, 1963 года рождения, суд признан виновным в совершении преступлений и приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества. Также с осужденного в пользу потерпевших взыскано более 2,5 млн грн материального и морального вреда.

В совершении разбойного нападения также признан виновным житель Житомира, 1955 года рождения, и назначено ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

В прокуратуре также объяснили, почему вынесение приговора длилось столько лет.
 

"Вынесение приговора через длительный срок после событий обусловлено объективными обстоятельствами. В частности, постановленный судом первой инстанции приговор по этому уголовному делу был отменен апелляционным судом. Кроме того, дважды менялся состав суда, в связи с чем начиналось новое судебное разбирательство", - сообщает прокуратура Житомирской области.


Напомним, 1 июля 2012 года расстреляли семью житомирского бизнесмена. Погибли 50-летняя женщина и 6-летний внук. Самого хозяина, частного предпринимателя, в это время не было дома.
Тэги: Житомир, убийство, разбой, суд
Комментариев: 1
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 18:15:15, Сегодня [Материал]
0

А ось протилежний випадок, господар будинку був озброєний
https://zbroya.info/uk/blog/12479_gospodar-budinku-shcho-zastreliv-grabizhnika-rozpoviv-podrobitsi-video/
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus