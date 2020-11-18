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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 18 » 08:35:47

Сегодня в Житомире состоится первое судебное заседание по делу Захарченко

Сегодня, 09:00:00 877 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сегодня в Житомире состоится первое судебное заседание по делу Захарченко

 18 ноября в Житомире начнется первое судебное заседание по делу о массовом убийстве. 58-летнего Анатолия Захарченко обвиняют в расстреле из ружья компании мужчин, с которыми он якобы отдыхал.

Как стало известно «Журналу Житомира», рассмотрение дела в суде состоится при усиленных мерах безопасности.

Тогда погибли семь человек, еще одному человеку удалось убежать и вызвать полицию. Среди убитых были участники АТО, нацгвардейцы и волонтеры в возрасте от 29 до 50 лет.

За время следствия по делу провели более двухсот экспертиз. По результатам психиатрического обследования Захарченко признали вменяемым. Анатолию Захарченко грозит пожизненное заключение.

Напомним, трагедия произошла примерно в 1:00 22 мая близ села Новоселица Попельнянского района Житомирской области.
Тэги: Житомир, ЗАХАРЧЕНКО, убийство, суд
Комментариев: 1
kmitliva
1 Galina (kmitliva)   • 09:51:32, Сегодня [Материал]
+1

Захарченко - Захаренко
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