Сегодня в Житомире состоится первое судебное заседание по делу Захарченко

18 ноября в Житомире начнется первое судебное заседание по делу о массовом убийстве. 58-летнего Анатолия Захарченко обвиняют в расстреле из ружья компании мужчин, с которыми он якобы отдыхал.
Как стало известно «Журналу Житомира
», рассмотрение дела в суде состоится при усиленных мерах безопасности.
Тогда погибли семь человек, еще одному человеку удалось убежать и вызвать полицию. Среди убитых
были участники АТО, нацгвардейцы и волонтеры в возрасте от 29 до 50 лет.
За время следствия по делу провели более двухсот экспертиз. По результатам психиатрического обследования Захарченко признали вменяемым
. Анатолию Захарченко грозит пожизненное заключение.
Напомним, трагедия произошла
примерно в 1:00 22 мая близ села Новоселица Попельнянского района Житомирской области.