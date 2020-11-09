Житомирский суд продлил меру пресечения подозреваемому в убийстве семи человек

Житомирский суд продлил меру пресечения Анатолию Захарченко, которого обвиняют в умышленном убийстве семи человек. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
"Постановлением Богунского районного суда города Житомира лицу продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения денежного залога", - информирует ведомство.
Как сообщалось ранее, 58-летнего мужчину обвиняют
в совершении умышленного убийства 7 человек и покушении на убийство еще одного человека.
Трагическое событие
произошло в мае этого года на окраине села Новоселица Попельнянского района, на берегу пруда, во время конфликта, возникшего между местным жителем - арендатором пруда - и группой лиц, которые там отдыхали (бывшие участники ООС, военнослужащие Нацгвардии
).
Если вину обвиняемого докажут в суде, ему грозит до 15 лет лишения или даже пожизненное заключение
.
Обвинение придумать не могут?