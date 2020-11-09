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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 9 » 18:08:59

Житомирский суд продлил меру пресечения подозреваемому в убийстве семи человек

Сегодня, 18:18:59 1 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский суд продлил меру пресечения подозреваемому в убийстве семи человек

 Житомирский суд продлил меру пресечения Анатолию Захарченко, которого обвиняют в умышленном убийстве семи человек. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
 

"Постановлением Богунского районного суда города Житомира лицу продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения денежного залога", - информирует ведомство.


Как сообщалось ранее, 58-летнего мужчину обвиняют в совершении умышленного убийства 7 человек и покушении на убийство еще одного человека.

Трагическое событие произошло в мае этого года на окраине села Новоселица Попельнянского района, на берегу пруда, во время конфликта, возникшего между местным жителем - арендатором пруда - и группой лиц, которые там отдыхали (бывшие участники ООС, военнослужащие Нацгвардии).

Если вину обвиняемого докажут в суде, ему грозит до 15 лет лишения или даже пожизненное заключение.
Тэги: убийство, суд, ЗАХАРЧЕНКО
Комментариев: 3
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 18:28:54, Сегодня [Материал]

Мужика наградить надо.
Armen21
2 МАКС (Armen21)   • 18:39:11, Сегодня [Материал]

Это ты зря, сейчас тебя Преди слюной забрызжет:)
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 19:52:32, Сегодня [Материал]

То есть он пока подозреваемый.
Обвинение придумать не могут?
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