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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 10 » 15:16:41

Убийство семерых на озере: в Житомире допрашивают единственного живого свидетеля

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Убийство семерых на озере: в Житомире допрашивают единственного живого свидетеля

 В Богунском районном суде Житомира 10 февраля проходит заседание по делу об убийстве 7 человек на пруду и допрашивают свидетеля Вадима Федюнин, который единственный из компании отдыхающих остался жив.

Федюнин рассказал, что с обвиняемым Анатолием Захаренко знаком более 15 лет, они находились в дружеских отношениях, и с друзьями он часто ездил к нему на пруд, сообщает корреспондент Укринформа.

По словам свидетеля, 21 мая 2020 года они с товарищами, которые вернулись из ротации из зоны ООС, поехали на двух автомобилях на отдых в Новоселице. Сначала прибыли на пруд, который арендовал Роман Ханенко, потому что, как говорит Федюнин, Ханенко позвонил, что у Захаренко была полиция (по делу о задержании полицейского, который требовал у него взятку - ред.).

Впоследствии компания перебралась на водоем к Захаренко, где все рыбачили, общались, ужинали. Федюнин говорит, что когда пошел спать, в беседке оставался Андрей Москалец, а Эскандер Османов ставил рядом на дворе раскладушку.

В комнате домика, где ночевали гости, Федюнин услышал выстрелы и утверждает, что слышал голос обвиняемого. По его словам, впоследствии Захаренко вошел в дом с ружьем и выстрелил в Романа Ханенко, который вышел тому навстречу, а потом - в Виталия Вульчина. Далее свидетелю удалось убежать в направлении села Новоселица и по дороге он слышал периодические выстрелы за собой.

Федюнин рассказал, что полицию и «скорую» вызвали уже в деревне. Затем он с мужчиной, который вызвал помощь, поехал на место происшествия, где узнал о гибели своих товарищей, а под утро его доставили в Житомир в полицию.

Очевидец утверждает, что при себе отдыхающие имели четыре единицы оружия. Кроме того, у них были три квадрокоптера. Он говорит, что у Захаренко было двуствольное охотничье ружье, а также он владел тепловизором, и говорит, что в тот день подозреваемый употреблял спиртное и наркотики.

Допрос свидетеля продолжался более часа. Суд ушел на перерыв.
 

Предыстория


На Житомирщине в ночь на 22 мая 2020 года мужчина из ружья расстрелял компанию друзей, которая приехала к нему на отдых. Лишь одному человеку удалось сбежать.

По факту массового убийства задержали 58-летнего Анатолия Захаренко. Ему объявили подозрение в умышленном убийстве.

Все погибшие - или ветераны войны, или действующие военнослужащие Нацгвардии. 26 мая погибших нацгвардейцев похоронили на Лесном кладбище в Киеве.
Тэги: ЗАХАРЧЕНКО, суд, убийство
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