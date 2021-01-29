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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 29 » 17:12:21

Убили за старую мобилку и 50 гривен: суд приговорил двух братьев к 15 и 12 годам тюрьмы

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Убили за старую мобилку и 50 гривен: суд приговорил двух братьев к 15 и 12 годам тюрьмы

 В Житомирской области на 15 и 12 лет посадили двух родных братьев, которые убили мужчину ради старого мобильника и 50 гривен. Об этом "Журналу Житомира" сообщает областная прокуратура.
 

"Совершили преступление жители города Новоград-Волынского, двое родных братьев, 31 и 25 лет, ранее неоднократно судимые (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, кражи). Установлено, что обвиняемые, имея преступные намерения, пригласили вечером к себе домой ранее незнакомого местного жителя для совместного распития алкогольных напитков. В полночь после застолья, осознавая, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, вывезли его на такси за город в лесопосадку, где жестоко расправились, нанеся побои и ножевые ранения, от которых он скончался", - информирует ведомство.


Совершив разбойное нападение, братья завладели имуществом потерпевшего - мобильным телефоном стоимостью 273 грн и денежными средствами на сумму 50 грн.

Приговором Новоград-Волынского горрайонного суда от 21 января 2021 года оба признаны виновными в совершении преступлений.

"Назначено наказание в виде 15 и 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также суд взыскал в пользу потерпевшей стороны 100 тыс. грн за нанесенный моральный ущерб", - добавили в прокуратуре. 
Тэги: суд, разбой, Новоград-Волынский, убийство
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