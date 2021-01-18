В Житомире трое парней ограбили мужчину: самому младшему из нападавших было 15 лет

В Житомире трое парней совершили разбойное нападение на мужчину. Инцидент произошел несколько дней назад и после встречи с нападающими пострадавшему понадобилась хирургическая помощь.
О нападении на одной из центральных улиц города в полицию сообщил сам пострадавший 12 января после полуночи. По словам 34-летнего мужчины, трое незнакомцев сбили его с ног и, продолжая бить, отобрали рюкзак с личными вещами.
Впоследствии врачи диагностировали у мужчины переломы ребер и повреждения легких.
По данному факту полицейские начали уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить личности нападавших.
"В данном случае одним из самых эффективных средств для раскрытия этого деяния, среди ряда других, стал мониторинг и анализ записей камер видеонаблюдения. Получив визуальную информацию, мы объединили ее с собранной другими путями и установили круг возможных причастных лиц", - прокомментировал в.и.о. начальника Житомирского районного управления полиции Сергей Синявский.
Оперативники выяснили, что к нападению могут быть причастны 19-ти и 17-ти летние жители областного центра, а также 15-летний житель с. Перлявка. Младшего из группы полицейские подозревают еще и в мошенничестве и грабеже, которые произошли на днях в Житомире.
Следственно-розыскные мероприятия продолжаются. Парням за содеянное может грозить наказание в виде заключения на срок от 7 до 10 лет.