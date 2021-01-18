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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 18 » 11:17:37

В Житомире трое парней ограбили мужчину: самому младшему из нападавших было 15 лет

Сегодня, 11:20:37 1029 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире трое парней ограбили мужчину: самому младшему из нападавших было 15 лет

 В Житомире трое парней совершили разбойное нападение на мужчину. Инцидент произошел несколько дней назад и после встречи с нападающими пострадавшему понадобилась хирургическая помощь.

О нападении на одной из центральных улиц города в полицию сообщил сам пострадавший 12 января после полуночи. По словам 34-летнего мужчины, трое незнакомцев сбили его с ног и, продолжая бить, отобрали рюкзак с личными вещами.

Впоследствии врачи диагностировали у мужчины переломы ребер и повреждения легких.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить личности нападавших.
 

"В данном случае одним из самых эффективных средств для раскрытия этого деяния, среди ряда других, стал мониторинг и анализ записей камер видеонаблюдения. Получив визуальную информацию, мы объединили ее с собранной другими путями и установили круг возможных причастных лиц", - прокомментировал в.и.о. начальника Житомирского районного управления полиции Сергей Синявский.


Оперативники выяснили, что к нападению могут быть причастны 19-ти и 17-ти летние жители областного центра, а также 15-летний житель с. Перлявка. Младшего из группы полицейские подозревают еще и в мошенничестве и грабеже, которые произошли на днях в Житомире.

Следственно-розыскные мероприятия продолжаются. Парням за содеянное может грозить наказание в виде заключения на срок от 7 до 10 лет.
Тэги: разбой, Житомир, ограбление
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 15:42:40, Сегодня [Материал]
+1

Так а чего этим делкам в отделе ребра не поломали? Пусть бы прочувствовали силу правосудия, а то одним селезенки отбивают на ровном месте, а другим - "они же дети".
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