Житомирянин пришел на рынок приобрести телефон, однако остался без денег и гаджета

Житомирянин нашел в интернете объявление о продаже телефон, встретился с продавцом, перечислил деньги, но гаджет так и не получил - продавец его отобрал и скрылся с деньгами. Инцидент произошел на днях на территории одного из житомирских рынков.
"Мужчина рассказал, что пришел на один из рынков областного центра на условленную через интернет-объявление встречу с продавцом мобильного телефона. После короткого общения он перечислил последнему деньги на карточку, однако тот вдруг изменил свои намерения и потребовал товар обратно", - рассказывают полицейские.
Угрожая ножом, мужчина отобрал только что проданный мобильник и сбежал.
Правоохранители просмотрели записи камер видеонаблюдения и провели другие следственно-розыскные мероприятия, в результате которых установили личность нападавшего - 23-летний житель Житомира. Правоохранители разыскали мужчину в одном из гостиничных комплексов Житомира и доставили в райуправление полиции.
Известно, что за совершение имущественных преступлений он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Досудебное расследование продолжается по ст. 187 (разбой) УК Украины. Полицейские имеют обоснованные подозрения о причастности мужчины и к другим злодеяниям в Житомире.