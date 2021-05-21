Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 21 Мая 2021    13:42:30
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Май » 21 » 10:28:11

Житомирянин пришел на рынок приобрести телефон, однако остался без денег и гаджета

Сегодня, 10:28:53 511 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирянин пришел на рынок приобрести телефон, однако остался без денег и гаджета

 Житомирянин нашел в интернете объявление о продаже телефон, встретился с продавцом, перечислил деньги, но гаджет так и не получил - продавец его отобрал и скрылся с деньгами. Инцидент произошел на днях на территории одного из житомирских рынков.
 

"Мужчина рассказал, что пришел на один из рынков областного центра на условленную через интернет-объявление встречу с продавцом мобильного телефона. После короткого общения он перечислил последнему деньги на карточку, однако тот вдруг изменил свои намерения и потребовал товар обратно", - рассказывают полицейские.


Угрожая ножом, мужчина отобрал только что проданный мобильник и сбежал.

Правоохранители просмотрели записи камер видеонаблюдения и провели другие следственно-розыскные мероприятия, в результате которых установили личность нападавшего - 23-летний житель Житомира. Правоохранители разыскали мужчину в одном из гостиничных комплексов Житомира и доставили в райуправление полиции.

Известно, что за совершение имущественных преступлений он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Досудебное расследование продолжается по ст. 187 (разбой) УК Украины. Полицейские имеют обоснованные подозрения о причастности мужчины и к другим злодеяниям в Житомире.
Тэги: разбой, телефон, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus