Житомирянин пришел на рынок приобрести телефон, однако остался без денег и гаджета

"Мужчина рассказал, что пришел на один из рынков областного центра на условленную через интернет-объявление встречу с продавцом мобильного телефона. После короткого общения он перечислил последнему деньги на карточку, однако тот вдруг изменил свои намерения и потребовал товар обратно", - рассказывают полицейские.