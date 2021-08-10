Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 10 Августа 2021    16:58:07
|
Главная » Новости » Житомир » Армия » 2021 » Август » 10 » 11:52:33

Легендарный «Майк» – новый командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ

Сегодня, 11:52:33 1494 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Легендарный «Майк» – новый командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ

 Полковник Максим Миргородский с позывным «Майк» - новый командующий Десантно-штурмовых войск (ДШВ). Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом №346/2021 назначил его на новую должность.

Известно, что во время войны на востоке Украины Миргородский участвовал в боях за Славянск, обороне Донецкого аэропорта и боях за Дебальцево.

25 апреля 2015 года Миргородский был награжден орденом Богдана Хмельницкого I степени, став таким образом первым из участников АТО полным ковалером этого ордена.

Во время войны продолжил учебу, в июне 2017 года окончил Национальный университет обороны Украины, получив диплом магистра.

С декабря 2018 года был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

На своей новой должности Максим Миргородский заменил Евгения Мойсюка.

Напомним, штаб командования Десантно-штурмовых войск дислоцируется в Житомире.
Тэги: десантники, дшв, ВСУ
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus