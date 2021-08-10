Легендарный «Майк» – новый командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ

Полковник Максим Миргородский с позывным «Майк» - новый командующий Десантно-штурмовых войск (ДШВ). Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом №346/2021
назначил его на новую должность.
Известно, что во время войны на востоке Украины Миргородский участвовал в боях за Славянск, обороне Донецкого аэропорта и боях за Дебальцево.
25 апреля 2015 года Миргородский был награжден орденом Богдана Хмельницкого I степени, став таким образом первым из участников АТО полным ковалером этого ордена.
Во время войны продолжил учебу, в июне 2017 года окончил Национальный университет обороны Украины, получив диплом магистра.
С декабря 2018 года был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
На своей новой должности Максим Миргородский заменил Евгения Мойсюка.
Напомним, штаб командования Десантно-штурмовых войск дислоцируется в Житомире.