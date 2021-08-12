Дворец Терещенко возвращают в государственную собственность: прокуратура заявила иск в суд

"Бердичевской окружной прокуратурой заявлен иск о признании недействительной сделки, которой открытое акционерное общество бесплатно передало дворец Терещенко в частную собственность и его истребовании в государственную собственность. Также в заявлении изложены требования о признании недействительным решения исполкома поселкового совета об оформлении права собственности и отмене свидетельства о праве частной собственности на недвижимость площадью более 4,4 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.