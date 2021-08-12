Дворец Терещенко возвращают в государственную собственность: прокуратура заявила иск в суд

Прокуратура заявила иск о возвращении государству объекта культурного наследия - дворца Терещенко в пгт Червоное Житомирской области. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры
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"Бердичевской окружной прокуратурой заявлен иск о признании недействительной сделки, которой открытое акционерное общество бесплатно передало дворец Терещенко в частную собственность и его истребовании в государственную собственность. Также в заявлении изложены требования о признании недействительным решения исполкома поселкового совета об оформлении права собственности и отмене свидетельства о праве частной собственности на недвижимость площадью более 4,4 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.
В прокуратуре напомнили, что дворец Терещенко и часть прилегающей территории, в пгт Червоное Андрушевского района, который находился в государственной собственности, в 2000-2002 годах открытое акционерное общество, которое было только балансодержателем имения, бесплатно передало в пользование, а затем в частную собственность.
Однако ведомством установлено, что ОАО распорядилось имением Терещенко неправомерно.
"При отсутствии разрешения государства в лице Министерства образования и науки Украины и без согласования органа охраны культурного наследия, вследствие чего государственное имущество противоправно выбыло из государственной собственности", - сообщает Житомирская областная прокуратура.
В настоящее время Хозяйственным судом Житомирской области по иску прокуратуры открыто производство.
История дворца
Имение Терещенко - это дворец в пгт Червоное Андрушевского района Житомирской области, построенный в неоготическом стиле по заказу польского шляхтича Адольфа Норберта Эразма Грохольского, который владел селом.
Грохольский умер в 1863 году, впоследствии новый владелец усадьбы Федор Артемьевич Терещенко немного перестроил дворец, а неподалеку свел собственный источник доходов - сахарный завод. Позже в нем Терещенко Федор Федорович расположил авиамастерскую. В собственности семьи Терещенко дворец находился до Октябрьского переворота 1917 года.
После переворота в здании находился приют для бездомных детей.
Во время оккупации в здании была нацистская комендатура. Затем до 1990-х во дворце было размещено ПТУ. Ближе к концу ХХ века дворец быстро обветшал и стал развалиной.
В 2000 году дворец сессией Червоненского поселкового совета передали в безвозмездное пользование монастырю Украинской православной церкви Московского патриархата.
Фото: Суспільне