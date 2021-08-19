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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 19 » 10:38:57

Охранник набросился на журналистов, которые приехали снимать незадекларированный дом депутата Мойсеева. ВИДЕО

Вчера, 10:38:29 2421 20 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Охранник набросился на журналистов, которые приехали снимать незадекларированный дом депутата Мойсеева. ВИДЕО

 Вчера, 18 августа, в Житомире, во время съемок сюжета о реальных владельцах имений в переулке Речном, охранник набросился на съемочную группу.

Журналист Александр Крыжановский выяснил, что депутат горсовета Мойсеев живет в одном из домов, построенном на берегу реки.



Эту информацию подтвердил и сам «защитник» депутатского имущества, который потом с палкой набросился на журналиста и оператора.

Подробности на видео.






Интересно, что Юрий Моисеев не единственный влиятельный житель этого элитного «коттеджного городка». Во время съемок журналисты зафиксировали, как в соседний дом приехал Леонид Кригер - влиятельный житомирский бизнесмен, который является владельцем котлозавода «Kriger» и авиаклуба «Авиатик».
Тэги: Недвижимость, Житомир, депутат, Мойсеев, Журналист
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Комментариев: 19
Marine
1 Руслана (Marine)   • 11:05:29, Вчера [Материал]

Все они голые и босые. Деньги государственные тянут, взятки берут и ничего их не берет
DomA
2 Владимир (DomA)   • 11:16:16, Вчера [Материал]

так ось кому належить цей реабілітаційний центр!)
мер року дає добро на забудову берегів річки
suhoj29
3 Сухий Житомир (suhoj29)   • 11:42:12, Вчера [Материал]

Моісєєв тож сірий кардинал нерухомості Житомира, особливо комерційної
там взагалі все вхвачено...
melan
4 melan (melan)   • 11:50:48, Вчера [Материал]

придут времена и возмущенный народ сожжет все эти хатынки.
Provocateur
15 Agent Provocateur (Provocateur)   • 14:08:39, Вчера [Материал]

Ой, ви тільки обіцяєте...
FED8
5 FED8 (FED8)   • 12:35:37, Вчера [Материал]

Потому и плохо живем - такое быдло руководит везде. Хочет такими постройками показать превосходство над другими. Но я вам больше скажу. Эти домики в запретной зоне на берегу реки . То есть незаконные . Можно заходить во двор большой серьезной компашкой и жарить мясо , можно привезти самосвал мусора , а можно снести к черту бульдозером . И ничего за это не будет . Зато перед выборами можно попиариться и может стать депутатом.
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:46:50, Вчера [Материал]

Незакдекларированній дом депутата Моисеева, а где ДРБ?
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:47:36, Вчера [Материал]

Откуда у депутата такие огромные деньги, ели он никогда не работал?
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:50:16, Вчера [Материал]

Все винят Революцию Гідності в "х***ой" жизни. Так этот депутат он 20 лет у власти - зам регионала Дебоя и т.д, сейчас зам Сухомлина, возглавляет бюджетный комитет города Житмоира, возглавля транспортный комитет. Вот он, яркий представитель "партии регионов" , который перекрасился.
AlexIvanov
9 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:52:03, Вчера [Материал]

У жуликов, как у кочевников, нету ни родины, ни Флага, прыгают по партиям. Кстати, малёванцы его в этот раз не выбрали в депутаты - проголосовало всего 78 человек, а прошёл он по партийным спискам от партии "Пропозиция" Сухомлина, и Сухомлин его поставил в этой партии под номером один
DomA
14 Владимир (DomA)   • 14:07:57, Вчера [Материал]

так Сухоблін ще той комуняка!)
pushistik13
17 Пушистик (pushistik13)   • 15:37:55, Вчера [Материал]

и дед у него член КПСС с 1910 года....
AlexIvanov
10 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:56:13, Вчера [Материал]

Вот эта шобло жуликов тулится друг к другу и строят они друг возле друга дома и людей убивают совместно, и журналистов избивают, нанимают. Яркий пример тому главный редактор газеты "20 хвилин" . И вот этот пузатый охранник Моисеева за попытку убийства молодого человека, там более, журналиста, должен публично на камеру извиниться. В противном случае, молодежь ему ведро г***на выльет на голову этому охраннику. А хозяину машину с г***ном привезём на территорию. А вообще, учитывая то, что это безхозное строение, необходимо его забрать под спортивный клуб байдарочников, где раньше и была их база.
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