Охранник набросился на журналистов, которые приехали снимать незадекларированный дом депутата Мойсеева. ВИДЕО

Вчера, 18 августа, в Житомире, во время съемок сюжета о реальных владельцах имений в переулке Речном, охранник набросился на съемочную группу.
Журналист Александр Крыжановский
выяснил, что депутат горсовета Мойсеев живет в одном из домов, построенном на берегу реки.
Эту информацию подтвердил и сам «защитник» депутатского имущества, который потом с палкой набросился на журналиста и оператора.
Подробности на видео.
Интересно, что Юрий Моисеев не единственный влиятельный житель этого элитного «коттеджного городка». Во время съемок журналисты зафиксировали, как в соседний дом приехал Леонид Кригер - влиятельный житомирский бизнесмен, который является владельцем котлозавода «Kriger» и авиаклуба «Авиатик».