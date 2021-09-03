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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2021 » Сентябрь » 3 » 08:54:29

Полноценный запуск электронных больничных перенесли на 1 октября

Сегодня, 08:54:29 369 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полноценный запуск электронных больничных перенесли на 1 октября

 В Украине полный переход на электронные больничные состоится с 1 октября, хотя планировали с 1 сентября. Сейчас врачам и работодателям предоставлена ​​возможность более детально ознакомиться с новой системой.

Об этом рассказала Ольга Нестерчук - начальница отдела медико-санитарной помощи Центра ПМСП, передает пресс-служба горсовета.
 

«Сейчас учреждения здравоохранения всей Украины работают согласно приказу Минздрава №1066 от 1 июня 2021 года «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки». Согласно этому документу в Украине продолжался переходный период от бумажных больничных листов к формированию медицинского заключения о временной нетрудоспособности врачом в электронной системе. Этот переходный период длился с 1 июня по 31 августа этого года, в это время можно было открывать как бумажные больничные, так и пробовать формировать электронные. Если это не получалось, или не было технической готовности учреждения, выписывался бумажный больничный», - рассказывает Ольга Нестерчук.


Учреждения здравоохранения получили приказ об отсрочке перехода на электронные больничные.
 

«До сих пор можно формировать как электронные, так и выписывать бумажные больничные листы. То есть, сейчас до 1 октября мы можем формировать два вида больничных», - отмечает Ольга Нестерчук


По словам специалиста, семейный врач формирует только медицинское заключение о временной нетрудоспособности, сам электронный больничный формирует пенсионный фонд и фонд соцстрахования. Документ появляется в электронной системе и его видит работодатель.
 

«Центр первичной медико-санитарной помощи» Житомирского городского совета сегодня готов перейти на формирование медицинского заключения о временной нетрудоспособности. Специалисты прошли обучение на платформе Минздрава и НСЗУ, как работать с электронными больничными. Определенные есть технические причины, которые от нашего Центра не зависят», - добавляет Ольга Нестерчук.


Тэги: больничные, украина
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