Полноценный запуск электронных больничных перенесли на 1 октября

«Сейчас учреждения здравоохранения всей Украины работают согласно приказу Минздрава №1066 от 1 июня 2021 года «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки». Согласно этому документу в Украине продолжался переходный период от бумажных больничных листов к формированию медицинского заключения о временной нетрудоспособности врачом в электронной системе. Этот переходный период длился с 1 июня по 31 августа этого года, в это время можно было открывать как бумажные больничные, так и пробовать формировать электронные. Если это не получалось, или не было технической готовности учреждения, выписывался бумажный больничный», - рассказывает Ольга Нестерчук.