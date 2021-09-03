Полноценный запуск электронных больничных перенесли на 1 октября

«Сейчас учреждения здравоохранения всей Украины работают согласно приказу Минздрава №1066 от 1 июня 2021 года «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки». Согласно этому документу в Украине продолжался переходный период от бумажных больничных листов к формированию медицинского заключения о временной нетрудоспособности врачом в электронной системе. Этот переходный период длился с 1 июня по 31 августа этого года, в это время можно было открывать как бумажные больничные, так и пробовать формировать электронные. Если это не получалось, или не было технической готовности учреждения, выписывался бумажный больничный», - рассказывает Ольга Нестерчук.
«До сих пор можно формировать как электронные, так и выписывать бумажные больничные листы. То есть, сейчас до 1 октября мы можем формировать два вида больничных», - отмечает Ольга Нестерчук
«Центр первичной медико-санитарной помощи» Житомирского городского совета сегодня готов перейти на формирование медицинского заключения о временной нетрудоспособности. Специалисты прошли обучение на платформе Минздрава и НСЗУ, как работать с электронными больничными. Определенные есть технические причины, которые от нашего Центра не зависят», - добавляет Ольга Нестерчук.