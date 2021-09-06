С 17 сентября одной из улиц Житомира откроют двустороннее движение

В Житомире часть улицы Ивана Мазепы, где сейчас действует одностороннее движение, откроют для движения в обоих направлениях. Об этом в фейсбук-группе "Житомир транспорт
" сообщил Роман Мусийчук.
Отмечается, что речь идет об участке улицы от проспекта Независимости до улицы Грушевского.
Изменения в движении вступят в силу в пятницу, 17 сентября.
"Вниманию водителей! С 17.09.21 года улица Ивана Мазепы от перекрестка Независимости - Мазепы к перекрестку Грушевского и Мазепы больше не будет односторонней. Движение с 17.09.21 будет двусторонним"
, - сообщил Мусийчук.
Участок улицы, которая станет двусторонним / openstreetmap