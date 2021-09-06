Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 06 Сентября 2021    14:10:57
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 6 » 13:41:54

С 17 сентября одной из улиц Житомира откроют двустороннее движение

Сегодня, 13:41:23 189 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
С 17 сентября одной из улиц Житомира откроют двустороннее движение

 В Житомире часть улицы Ивана Мазепы, где сейчас действует одностороннее движение, откроют для движения в обоих направлениях. Об этом в фейсбук-группе "Житомир транспорт" сообщил Роман Мусийчук.

Отмечается, что речь идет об участке улицы от проспекта Независимости до улицы Грушевского.

Изменения в движении вступят в силу в пятницу, 17 сентября.

"Вниманию водителей! С 17.09.21 года улица Ивана Мазепы от перекрестка Независимости - Мазепы к перекрестку Грушевского и Мазепы больше не будет односторонней. Движение с 17.09.21 будет двусторонним", - сообщил Мусийчук.
 
Участок улицы, которая станет двусторонним / openstreetmap
Тэги: улица, Житомир, организация движения
Новости партнеров
Комментариев: 1
Житич
1 Василий (Житич)   • 14:06:54, Сегодня [Материал]

Давно потрібно було це зробити!
Може влада не зупиниться на цьому й зробить двусторонній рух ще по вул.Небесної сотні?!!
Це набагато полібшіло б життя автомобілістів Житомира!
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus