Трое школьников из Житомирской области представят Украину на Всемирных ученических спортивных играх

10 сентября юные украинские спортсмены отправились в Белград, где с 11 по 19 сентября будут проходить первые Всемирные ученические спортивные игры U15.
ISF U15 World School Sport Games 2021 объединяют учащихся в возрасте от 13 до 15 лет в мультиспортивном мероприятии.
В состав сборной Украины входит 375 человек - спортсмены, тренеры, представители штаба, медицинские работники, журналисты.
Житомирскую область будут представлять трое учеников и тренер ДЮСШ:
- Тытюк Никита - вольная борьба - Коростенская школа-гимназия №2;
- Мартынчук Александр - дзюдо - школа №20 г. Житомира;
- Кропивницкая Екатерина - спортивное ориентирование - Лицей №2 г. Коростышева;
- Белоус Владислав - тренер ДЮСШ по борьбе из города Коростень.
Всего в соревнованиях примут участие 3000 учащихся из 43 стран мира в 15 видах спорта: бадминтон, баскетбол, баскетбол 3х3, борьба вольная, борьба греко-римская, волейбол, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, плавание, спортивное ориентирование, теннис настольный, тхэквондо футбол, шахматы. Во время спортивных игр будет разыграно 172 комплекта медалей.