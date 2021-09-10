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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Сентябрь » 10 » 12:31:38

Трое школьников из Житомирской области представят Украину на Всемирных ученических спортивных играх

Сегодня, 12:31:38 357 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Трое школьников из Житомирской области представят Украину на Всемирных ученических спортивных играх

 10 сентября юные украинские спортсмены отправились в Белград, где с 11 по 19 сентября будут проходить первые Всемирные ученические спортивные игры U15.

ISF U15 World School Sport Games 2021 объединяют учащихся в возрасте от 13 до 15 лет в мультиспортивном мероприятии.

В состав сборной Украины входит 375 человек - спортсмены, тренеры, представители штаба, медицинские работники, журналисты.

Житомирскую область будут представлять трое учеников и тренер ДЮСШ:
 
  • Тытюк Никита - вольная борьба - Коростенская школа-гимназия №2;
  • Мартынчук Александр - дзюдо - школа №20 г. Житомира;
  • Кропивницкая Екатерина - спортивное ориентирование - Лицей №2 г. Коростышева;
  • Белоус Владислав - тренер ДЮСШ по борьбе из города Коростень.

Всего в соревнованиях примут участие 3000 учащихся из 43 стран мира в 15 видах спорта: бадминтон, баскетбол, баскетбол 3х3, борьба вольная, борьба греко-римская, волейбол, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, плавание, спортивное ориентирование, теннис настольный, тхэквондо футбол, шахматы. Во время спортивных игр будет разыграно 172 комплекта медалей.
Тэги: школьники, ученические спортивные игры, Спорт
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