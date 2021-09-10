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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Сентябрь » 10 » 14:20:07

Минэкономики фиксирует снижение цен на продукты питания

Сегодня, 14:20:07 318 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Минэкономики фиксирует снижение цен на продукты питания

 Министерство экономики Украины уверяет, что начиная с июля этого года на внутреннем рынке фиксируется снижение цен и замедление темпов их роста на большинство пищевых продуктов.

"Согласно данным Госстата, в августе по сравнению с июлем этого года подешевели овощи борщевого набора (от 4,5% на капусту и до 40,8% на морковь), пшено на 2,4%, масло подсолнечное - 2%, крупа овсяная на 1,5%, крупы гречневые на 1,3%, мука пшеничная, птица - до 1%. Также нормализовалась цена на сахар", - информирует министерство.

Минэкономики сообщает, что осуществляется анализ ситуации по изменениям цен на социально значимые товары и в случае их необоснованного роста принимаются соответствующие действия.
 

"В частности, введены меры по стабилизации цен на товары путем декларирования их изменения, имеющие важную социальную значимость (крупу гречневую, сахар-песок, мука пшеничная в/с, макаронные изделия отечественного производства, молоко пастеризованное жирн. 2,5% (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные категории С1, птица (тушки куриные), масло сливочное жирн. 72.5%, воду минеральную негазированную)", - говорится в сообщении.


Отмечается, что Правительство ведет постоянный диалог с производителями, торговыми сетями для поиска инструментов, которые позволяют избегать возможного дефицита и, как следствие, рост розничных цен.
Тэги: статистика, продукты, Цены
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