Пасхальная корзина 2021: во сколько обойдется и что больше всего подорожало

"Рост стоимости пасхального кулича обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, это подорожание яиц, сахара, муки и сливочного масла, с другой - рост цен на зерновые культуры и животноводческую продукцию из-за уменьшения урожая зерновых в мире, увеличения стоимости энергоресурсов, а также всплеска цен на продукты питания из-за введения карантина в связи с эпидемией коронавируса COVID-19", - объяснили эксперты.

"Определенная часть украинцев понесли ощутимые финансовые потери в условиях карантинных мер и вынуждены экономить, в том числе на подготовке к Пасхе. Прежде всего, это возможно за счет наиболее дорогой части пасхальной корзины - домашней колбасы, буженины, твердого сыра. Также существенно можно сэкономить на уменьшении количества продукта в корзине. В то же время, общая стоимость пасхальной корзины составляет 6-7% среднемесячной заработной платы рядового украинца и 20-22% средней пенсии, то есть доступна для подавляющего большинства наших сограждан", - подытожили Юрий Лупенко.