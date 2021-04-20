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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 20 » 17:48:07

Пасхальная корзина 2021: во сколько обойдется и что больше всего подорожало

Вчера, 17:58:07 817 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пасхальная корзина 2021: во сколько обойдется и что больше всего подорожало

 Стоимость пасхальной корзины в 2021 году будет на 25,8% выше прошлогодней и составит около 780 грн. Об этом сообщает Национальный научный центр "Институт аграрной экономики".

"В этом году традиционные пасхальная паска, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль обойдутся украинцам на 160 грн - то есть на 25,8% - дороже, чем в прошлом году, когда минимальный набор продуктов стоил 620 грн", - сообщил директор центра, академик НААН Юрий Лупенко.

Стоимость основной составляющей пасхальной корзины - паски домашней выпечки - составит около 120 грн за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готовый паска обойдется дороже, ведь её цена зависит от составляющих и оформления выпечки.
 

"Рост стоимости пасхального кулича обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, это подорожание яиц, сахара, муки и сливочного масла, с другой - рост цен на зерновые культуры и животноводческую продукцию из-за уменьшения урожая зерновых в мире, увеличения стоимости энергоресурсов, а также всплеска цен на продукты питания из-за введения карантина в связи с эпидемией коронавируса COVID-19", - объяснили эксперты.


Неожиданно дорогой составляющей праздничной корзины 2021 года стали яйца - примерно 38 грн за десяток, что на 90% больше, чем в марте прошлого года.

Традиционно дорогими будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) - 130 грн (230-305 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) - 135 грн из расчета 230-280 грн за 1 кг. По сравнению с 2020 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 22,7%, а домашней колбасы - на 10,2%.

Сало (0,5 кг) обойдется в 50 грн из расчета 90-132 грн за 1 кг.

Среди молочных продуктов больше придется заплатить за твердый сыр (0,5 кг) - 120 грн (200-268 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) - 114 грн (180-230 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 58 грн (100-120 грн за 1 кг).

Цена хрена (250 г) - 14 грн, то есть осталась на уровне прошлого года - 10-15 грн и зависит от производителя и вкусовых составляющих.

При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино - её стоимость возрастет до 963 грн. Это на 162 грн или на 20,2% больше стоимости корзины такого же состава в 2020 году.

"Такой рост обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных плодов, в частности яблок, а также увеличением цены на плодовые вина, объяснили эксперты. По сравнению с 2020 годом цена яблок выросла на 42,9% и составляет 10 грн за 0,5 кг (15-28 за кг). Средняя цена по Украине на овощи осталась на уровне прошлого года: томаты тепличные (0,5 кг) - 25 грн (45-60 грн за 1 кг), на огурцы (0,5 кг) - 28 грн (50-70 грн)", - информирует ИАЭ.

За бутылку церковного вина "Кагор", в среднем придется заплатить 120 грн (80-135 грн за бутылку).
 

"Определенная часть украинцев понесли ощутимые финансовые потери в условиях карантинных мер и вынуждены экономить, в том числе на подготовке к Пасхе. Прежде всего, это возможно за счет наиболее дорогой части пасхальной корзины - домашней колбасы, буженины, твердого сыра. Также существенно можно сэкономить на уменьшении количества продукта в корзине. В то же время, общая стоимость пасхальной корзины составляет 6-7% среднемесячной заработной платы рядового украинца и 20-22% средней пенсии, то есть доступна для подавляющего большинства наших сограждан", - подытожили Юрий Лупенко.


Рассчет проводился на основе данных Государственной службы статистики Украины по состоянию на 1 апреля 2021 года.
Тэги: продукты, статистика, Цены, корзина, пасха
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 18:34:34, Вчера [Материал]

....Традиционно дорогими будут .....

В то время когда в цивилизованном мире предпраздничные реальные скидки, наши барыги традиционно поднимают цены независимо от других факторов. Потому что жлобство в крови.
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