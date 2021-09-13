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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Сентябрь » 13 » 12:49:17

В Житомире бдительная соседка помогла задержать квартирных воров

Сегодня, 12:49:17 691 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире бдительная соседка помогла задержать квартирных воров

 Благодаря бдительности житомирянки полицейские задержали двух воров, которые проникли в чужую квартиру. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.

"В полицию позвонила женщина и рассказала, что в соседней квартире кто-то находится. По словам женщины, владелица квартиры умерла несколько месяцев назад и с тех пор в доме никто не проживает. А ночью женщина услышала в соседском доме возню и мужские голоса, что ее и обеспокоило", - говорится в сообщении ГУНП.

На место происшествия были направлены патрульные, которые уже через несколько минут прибыли к дому. В квартире действительно находились люди, однако неоднократные требования полицейских открыть дверь они игнорировали.
 

"По указанному адресу выехали также полицейские следственно-оперативной группы Житомирского райуправления и роты полиции особого назначения ГУНП. Принудительно открыв дверь, правоохранители обнаружили в одной из комнат двух мужчин", - добавили в полиции.


Фото: ГУНП

Установлено, что оба - местные жители в возрасте 36 и 45 лет. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за тяжкие деяния, а сейчас являются фигурантами нескольких производств, связанных с имущественными преступлениями.

Во время досмотра у них изъята сумка с документами владелицы квартиры и ее личными вещами.

Согласно действующему законодательству, мужчинам может грозить лишение свободы сроком от 3 до 6 лет.
Тэги: полиция, кража, Житомир
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